/Vijayawada Murder Case: 9 ముక్కలుగా మహిళ మృతదేహం..విజయవాడలో యువతి దారుణ హత్యలో ట్విస్ట్!

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Written ByHarish Darla
Published: Sep 26, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 26, 2026, 05:00 PM
Vijayawada Woman Murder Case: ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ సమీపంలోని ఇబ్రహీంపట్నం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కూలింగ్ కెనాల్ వద్ద ఒక యువతి మృతదేహ భాగాలు లభ్యం కావడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. మృతురాలిని మంగళగిరికి చెందిన కళ్యాణి (29) (అలియాస్ లక్ష్మి/దుర్గా) గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ నెల 17న వెలుగుచూసిన ఈ ఘోర హత్య కేసులో బాధితురాలి చేతిపై ఉన్న టాటూ, దుస్తుల ఆధారంగా సోదరుడు తన అక్కగా గురించాడు. వివాహేతర సంబంధం లేదా కుటుంబ విభేదాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలే హత్యకు కారణమనే కోణంలో ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు భర్తతో సహా అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

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