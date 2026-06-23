/Sai Krishna Case: కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు అరెస్ట్.. అడ్డుకున్న మద్దతుదారులు, విజయవాడలో ఉద్రిక్తత!

Vijayawada Sai Krishna Case: ప్రస్తుతం సిఐ నాగరాజును సిట్ అధికారుల ముందు హాజరుపరిచారు. నాగరాజును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న సమయంలో, ఆయన మద్దతుదారులు, సన్నిహితులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఒక నిజాయితీ గల అధికారిని అరెస్ట్ చేయడం తప్పని, ఆయనకు తప్పు లేదని వారు వాదిస్తున్నారు. సాయి కృష్ణ లాక్ అప్ డెత్, శరీరాన్ని కాల్చేశారనే ఆరోపణలపై నాగరాజుకు విచారణ జరుగుతోంది. అయితే నాగరాజు మద్దతుదారులు మాత్రం, సాయి కృష్ణ మీద ఇప్పటికే 23 కేసులు ఉన్నాయని, ఆయనను గతంలో మద్దతు తెలిపిన రాజకీయ నాయకుల మీద కూడా ప్రభుత్వమే కేసులు పెట్టిందని అంటున్నారు. నాగరాజు గారు కృష్ణలంకలో లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారని, సిసి