Virosh Wedding Reception Photos: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికలకు పెళ్లి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మార్చి 4వ తేదీన హైదరాబాద్లో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల కోసం రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. అందులో హీరో రామ్ చరణ్, ఆయన సతీమణి ఉపాసన కొణిదెల హాజరయ్యారు. అయితే రామ్ చరణ్ స్వామి మాలలోనే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు.
Virosh Wedding Reception Photos: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికలకు పెళ్లి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మార్చి 4వ తేదీన హైదరాబాద్లో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల కోసం రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. అందులో హీరో రామ్ చరణ్, ఆయన సతీమణి ఉపాసన కొణిదెల హాజరయ్యారు. అయితే రామ్ చరణ్ స్వామి మాలలోనే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు.