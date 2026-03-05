English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Virosh Wedding Reception: విజయ్, రష్మిక పెళ్లి రిసెప్షన్‌లో రామ్ చరణ్ స్వామి, ఉపాసన!

Virosh Wedding Reception: విజయ్, రష్మిక పెళ్లి రిసెప్షన్‌లో రామ్ చరణ్ స్వామి, ఉపాసన!

Virosh Wedding Reception Photos: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికలకు పెళ్లి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మార్చి 4వ తేదీన హైదరాబాద్‌లో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల కోసం రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. అందులో హీరో రామ్ చరణ్, ఆయన సతీమణి ఉపాసన కొణిదెల హాజరయ్యారు. అయితే రామ్ చరణ్ స్వామి మాలలోనే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు.

Virosh Wedding Reception Photos: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికలకు పెళ్లి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మార్చి 4వ తేదీన హైదరాబాద్‌లో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల కోసం రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. అందులో హీరో రామ్ చరణ్, ఆయన సతీమణి ఉపాసన కొణిదెల హాజరయ్యారు. అయితే రామ్ చరణ్ స్వామి మాలలోనే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News