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Visakhapatnam Steel Plant fire Video: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాద సమయంలో తీసిన వీడియో ఇదే..!

Published: Jun 08, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:40 PM IST
Visakhapatnam Steel Plant fire accident Video goes Viral

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Visakhapatnam Steel Plant fire Video: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాద సమయంలో తీసిన వీడియో ఇదే..!
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