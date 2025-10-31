Warangal Floods: బురదమయంగా మారిన ఇండ్లు .. కొట్టుకుపోయిన వాహనాలు..

Warangal Cyclone Montha Affected Places: వరదలు వరంగల్ను ముంచెత్తాయి. ఇళ్లన్నీ పూర్తిగా బురదమయంగా మారిపోయాయి. అంతే కాదు కొన్ని వాహనాలు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. వరదల వల్ల రోడ్లన్నీ జలమయం అయి పూర్తిగా డ్యామేజ్ కూడా అయ్యాయి. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీళ్లని నిలిచిపోయాయి.
Warangal Cyclone Montha Affected Places: వరంగల్ వరదల వల్ల ఇల్లు అన్ని పూర్తిగా బురద మయంగా మారిపోయాయి. వాహనాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు వాపోతున్నారు. రోడ్లపై నిలిచిపోయిన నీరు మరింత అధ్వానంగా కొన్ని ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వాహనాలు కూడా పూర్తిగా దెబ్బ తిన్నాయి. దీంతో రోడ్లపై నిలిచిన నీటిని సిబ్బంది వెంటనే తొలగించే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు. అయితే స్థానికులు ప్రభుత్వం తమని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు..