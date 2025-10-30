SDRF Conduct Rescue Operation In Warangal: మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ ప్రభావంతో వరంగల్ అంతా అతలాకుతలం అయింది. ప్రధానంగా లోతట్టు ప్రాంతాలను జలమయమయ్యాయి. రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి. దీంతో బోట్లు వేసుకొని మరి ప్రజలు ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
SDRF Conduct Rescue Operation In Warangal: వరంగల్ పూర్తిగా జలమయం అయిపోయింది. రంగంలోకి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా దిగాయి. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు కూడా అధికారులకు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించమని సూచించారు. తుఫాన్ ప్రభావంతో వరంగల్ మొత్తం అతలాకుతలం అయింది. రోడ్లన్నీ చదవడం తలపించాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. పంటలు కూడా పూర్తిగా పాడయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో బోట్లు వేసుకొని మరీ ప్రజల ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.