/మైన్స్ అధికారి జయరాజు ఇంట్లో ఏసీబీ మెరుపు దాడులు.. విలాసవంతమైన భవనాలు, కేజీల బంగారం చూసి అధికారులే షాక్!

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Published: Aug 28, 2026, 07:20 AM|Updated: Aug 28, 2026, 08:17 AM

ACB Raids: అవినీతి ద్వారా అక్రమ మార్గాల్లో ఆస్తులు సమకూర్చుకున్నారన్న ఆరోపణలపై అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ బోడప్పంలోని జిప్లస్2 భవనం, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీలోని ఫ్లాట్‌తో పాటు ఐదు ఇళ్ల స్థలాలు, 3.21 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, రూ.40 లక్షల విలువైన వాహనాలు, రూ.10 లక్షల నగదు, బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.3.6 కోట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. ఇటీవల ఈ అధికారి డ్రైవర్ ఖాతా నుండి కుమార్తె ఖాతాకు రూ.24.80 లక్షల బదిలీ అయినట్లు ఏఎస్‌బీ గుర్తించింది. ఆ డబ్బును ఇసుక రవాణాదారుల నుండి సేకరించినట్లు డ్రైవర్ మాంగ్ మూలం ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు అధికారులు విచారించారు. అదనపు ఆస్తులపై సోదాలు

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