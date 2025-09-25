Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ దంచికొట్టనున్న వానలు.. వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని అన్నిజిల్లాల్లో విస్తారంగా వానలు పడతాయని చెప్పింది. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ సైతం జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. మరోవైపు.. ఇంట్లోంచిప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని స్పష్టం చేశారు.