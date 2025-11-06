English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pm Modi: పీఎం సార్.. మీ స్కిన్ కేర్ సీక్రెట్ చెప్పండి.. హర్లీన్ డియోల్ ప్రశ్నకు బ్లష్ అయిన ప్రధాని..!

 PM Modi to Harleen Deol: ప్రపంచకప్ గెలిచిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీని కలిశారు భారత మహిళల క్రికెట్ టీమ్. అయితే ఈ సమావేశంలో మోదీ క్రీడాకారిణీలతో సరదాగా మాట్లాడగా.. టాప్-ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌ ఉమెన్ హర్లీన్ డియోల్ అడిగిన ఒక ప్రశ్న నవ్వులు పూయించింది. హర్లీన్ డియోల్ మోదీని ఉద్దేశించి.. సార్, నేను మీ స్కిన్‌కేర్ రొటీన్ గురించి అడగాలనుకుంటున్నాను.. మీరు చాలా గ్లో అవుతుంటారని అడిగింది. దీంతో అక్కడున్న ప్లేయరంతా ఒక్కసారిగా నవ్వారు. ప్రధాని మోదీ కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూ తన కుడి చేతితో ముఖాన్ని దాచుకుంటూ కనిపించారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది..

