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Published: Jul 15, 2026, 02:00 PM|Updated: Jul 15, 2026, 02:06 PM

Mudragada Padmanabham Funeral: ఆయన మృతదేహాన్ని స్వగ్రామమైన జగగంపేట నియోజకవర్గంలోని కిర్లంపూడికి తరలించారు. అప్పటికే పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు, కాపు సంఘాల నాయకులు ఆయన నివాసానికి చేరుకుని నివాళులు అర్పించారు. ముఖ్యంగా ఆయన కుమార్తె బార్లపూడి క్రాంతి మృతదేహాన్ని చూడటానికి ప్రయత్నించగా, పత్తిపాటులో పోలీసులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు. అక్కడి నుండి తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మృతదేహాన్ని చూసేందుకు అనుమతించలేదు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ నాయకులతో పాటు అక్కడ ఉన్న అభిమానులు కూడా క్రాంతిపై "గో బ్యాక్" అంటూ నినాదాలు చేయడంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. పోలీసులు కూడా ఆమె అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవాలని సూచించగా, క్రాంతి వెంటనే వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

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ఏపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించిన ముద్రగడ కుటుంబ సభ్యులు.. ప్రభుత్వ లాంచనాలతో అంత్యక్రియలకు నో!
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