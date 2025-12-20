English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral Video: నడిరోడ్డుపై విషాదం.. గుండెపోటుతో భర్త మృతి.. సహాయం కోరుతూ భార్య కన్నీటి వేడుకోలు, స్పందించని జనం!

Man Dies Of Heart Attack On Road: బెంగళూరులోని బనశంకరి ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న వెంకటరమణన్ అనే వ్యక్తికి తెల్లవారుజామున ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో భార్యతో కలిసి బైక్‌పై ఆసుపత్రికి వెళ్లాడు. అయితే వేరే పెద్ద ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించడంతో.. బైక్‌పై ప్రయాణమయ్యారు. మార్గమధ్యలో గుండెపోటు రావడంతో ఆ వ్యక్తి బైక్‌ పైనుంచి కిందపడి, రోడ్డుపై మరణించాడు. అయితే సహాయం చేయాలంటూ భార్య  రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులను ప్రాధేయపడినప్పటికీ.. ఎవరూ పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయారు. తన భర్తను కాపాడుకునేందుకు భార్య చేతులు జోడించి రోడ్డుపై ప్రాధేయపడిన వీడియో.. ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

