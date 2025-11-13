English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Heavy Cold in Telangana: పంజా విసిరిన చలిపులి.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు..

Winter Effect: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి తన పంజా విసురుతుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. ముఖ్యంగా రెండు, మూడు రోజుల్లో వాతావరణం బాగాచల్లబడి తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కు చేరుకున్నాయి. ఈరోజు రాత్రిపూట మరింత చలితీవ్రత పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది.అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బైటకు రావొద్దని, చలి సమస్యలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ చేసింది. హైదరాబాద్ లోచలితీవ్రత బాగా ఎక్కువగా ఉందని నగర వాసులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
 

