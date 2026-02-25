Bihar: పెళ్లి వేడుకలో దారుణం.. అందరి ముందే వధువుని కాల్చిన ప్రియుడు.. ఇదిగో వీడియో..!

Bihar Video: బిహార్ రాష్ట్రం బక్సర్ జిల్లాలో జరిగిన ఓ పెళ్లి వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి కూతురిపై ఆమె ప్రియుడు కాల్పులు జరిపాడు. తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి మరొకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం నచ్చని ప్రియుడు.. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డడాడు. కాబోయే భర్త పక్కనే ఉండగా, అందరూ చూస్తుండగానే.. అతి దగ్గర నుంచి పెళ్లి కూతురి కడుపులో గన్తో కాల్చాడు. దీంతో వధువు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలింది. ఇదంతా ఫోటోగ్రాఫర్ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యింది. పెళ్లి కూతురిని మొదట స్థానిక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, మెరుగైన చికిత్స కోసం వారణాసికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్ పై ఆర్తికి చికిత్స అందిస్తున్నారు డాక్టర్లు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ గా మారింది.