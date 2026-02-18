Yadagirigutta: నేటి నుంచి యాదగిరిగుట్ట బ్రహ్మోత్సవాలు..

Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam: యాదగిరి గుట్ట లక్ష్మీ నరసింహుడి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. 11 రోజుల పాటు సాగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఈ నెల 24న స్వామి వారి ఎదుర్కోలు కార్యక్రమం జరగనుంది. 25న తిరుకళ్యాణం, 26న దివ్య విమాన రథోత్సవం వంటి కీలక ఘట్టాలు నిర్వహిస్తారు. 28న గర్భాలయంలోని మూలవిరట్టుకు సహస్ర ఘట్టాభిషేకంతో ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. కాగా ఇప్పటికే యాదగిరి గుట్టను సర్వంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు.
Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam: యాదగిరి గుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నేటి నుంచి ఆ ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే, 25వ తేదీ తిరుకల్యాణం, 26న దివ్య విమాన రథోత్సవం, 28న గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్టుకు సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. 28న నిర్వహించే అష్టోత్తర శత ఘట్టాభిషేకం శృంగార డోలోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల నేపత్యంలో 11 రోజుల పాటు ఆర్జిత సేవలైన నిత్య శాశ్వత మొక్కు కళ్యాణాలు సుదర్శన నారసింహ హోమం బ్రహ్మోత్సవం లాంటి పూజలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. 29 నుంచి ఈ సేవలను పునరుద్ధరించనున్నారు. భక్తుల కోసం మౌలిక సదుపాయాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతోపాటు బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లు ఆలయాన్ని ముస్తాబు చేసే పనుల్లో ఆఫీసర్లు నిమగ్నమయ్యారు. ప్రధాన ఆలయ ముఖ మండపం హనుమాన్ టెంపుల్, అండాల్ అమ్మవారి ఆలయాలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరిస్తుండగా సప్తగోపుర ప్రధాన ఆలయ సముదాయానికి ప్రత్యేక లేజర్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.