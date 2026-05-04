Malladi Krishna Rao: మల్లాడి కృష్ణారావు బంపర్ విక్టరీ.. డ్యాన్స్‌ వీడియో చూశారా..!

Malladi Krishna Rao: కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానాం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో NDA కూటమి అభ్యర్థి మల్లాడి కృష్ణారావు ఘన విజయం సాధించారు. మొత్తం ఐదు రౌండ్ల ఓట్ల లెక్కింపులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గొల్లపల్లి అశోక్పై NR కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్లాడి కృష్ణారావుకు 4వేల 568 ఓట్ల భారీ మెజారిటీ లభించింది. దీంతో మల్లాడి అభిమానులు యానాంలో భారీ విజయోత్సవ ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మల్లాడి కృష్ణారావు తొడ కొట్టి.. స్టెప్పులు వేశారు. యానాం నుంచి ఆరోసారి మల్లాడి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో సంచలన శపథాలు చేసిన మల్లాడి కృష్ణారావు వాటిని నెరవేర్చుకున్నారు. తన ప్రత్యర్థి గొల్లపల్లి అశోక్ను ఓడించకపోతే గుండు కొట్టించుకుంటానని సవాల్ విసిరిన విషయం తెలిసిందే.