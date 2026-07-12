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Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 09:20 PM|Updated: Jul 12, 2026, 09:24 PM

YCP Nagarjuna Yadav Arrest: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కారణంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ అరెస్టు అయ్యాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లా నల్లపాడు సమీపంలోని ఆయన నివాసంలో తెలంగాణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇటీవలే ఓ టీవీ ఛానల్‌లో వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి అయిన నాగార్జున యాదవ్.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తెలంగాణ సీఎం ఓ డెలివరీ బాయ్ అని.. ఎమ్మెల్యేకు కూడా పనికిరాని వాడ్ని డెలివరీ బాయ్‌తో పోలిస్తే జొమాటో డెలివరీ బాయ్‌కు అవమానం అని సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

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Nagarjuna Yadav Arrest: వైసీపీ నేత నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్..సీఎం రేవంత్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు..రంగంలోకి TG పోలీస్!
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Nagarjuna Yadav Arrest: సీఎం రేవంత్‌పై లైవ్ డిబెట్‌లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు..వైసీపీ నేతను అరెస్టు చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు!
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