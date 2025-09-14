Yoga Guru In Honey Trap: హనీట్రాప్ లో చిక్కుకున్న ఫెమస్ యోగా గురువు.. హైదరాబాద్ లో ఘటన..

Yoga Guru in Honey Trap: చెవెళ్లలో ప్రముఖ యోగా గురువు మహిళల హనీట్రాప్ లో చిక్కుకున్నాడు. ఇద్దరు మహిళలు తమకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఆయన వద్దకు వెళ్లారు. దీంతో వారి మాటలు నమ్మాడు. ఆయనను లొంగదీసుకుని, సీక్రెట్ గా కామక్రీడలు జరిపిన వీడియోలు రికార్డు చేశాడు. ఆ తర్వాత ఈ వీడియోలనువారి గ్యాంగ్ వారికి అప్పగించారు. ఇప్పటి వరకు 50 లక్షలు వసూలు చేశారు. మరో 2 కోట్లు ఇవ్వాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడంతో విసిగిపోయిన యోగా గురువు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో పోలీసులు ఐదుగుర్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు.