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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 09:40 AM|Updated: Sep 08, 2026, 09:49 AM

YouTuber Nandana Arrest Telugu: ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానల్ 'నందూస్‌ వరల్డ్‌' నందును శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమెపై ఇప్పటికే లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ కావడంతో తాజాగా ఆమెను అరెస్టు చేశారు. లండన్‌లో ఉద్యోగ స్పాన్సర్‌షిప్‌ల పేరుతో పలువురిని మోసం చేసి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆమెపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇటీవల 'మనశంకర వరప్రసాద్' సినిమాలో కూడా ఆమె నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఒక్కొక్కరి నుండి సుమారు రూ.20 లక్షల చొప్పున ఆమె వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించి కొత్తూరుకు చెందిన శివ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గత ఏడాది ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది.

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