/YS Jagan: వైఎస్ జగన్ దేవర పల్లి పర్యటన.. భారీగా తరలివచ్చిన వైసీపీ కార్యకర్తలు..

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Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 07:20 PM|Updated: Aug 05, 2026, 08:03 PM

YS Jagan: ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో పర్యటించారు.ఈ క్రమంలో జగన్ ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. పొగాకు రైతులకి అండగా నిలిచారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పోలీసుల ఆంక్షలకి తలొగ్గకుండా.. కూటమి నేతల బెదిరింపులకి భయపడకుండా భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. ఏ పంటకు చంద్రబాబు హయాంలో గిట్టుబాటు ధర రాలేదని, గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చింది ఒక్క గంజాయి పంటకు మాత్రమేనంటూ వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. ఆ రైతులు కూడా వెన్నుపోటు పార్టీకి చెందిన మనుషులే. రైతులకు చంద్రబాబు హానికరమని, వ్యవసాయానికి చంద్రబాబు పాలన ప్రమాదకరమని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
 

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