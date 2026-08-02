Published: Aug 02, 2026, 11:40 AM|Updated: Aug 02, 2026, 11:40 AM
Bhogapuram International Airport Credit: ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారంగా భావించే భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఎయిర్ పోర్ట్ ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన ఈ వేడుకలో కేంద్ర విమానాయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మెహన్ నాయుడుతో పాటు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సంపై వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్వీట్ చేశారు.