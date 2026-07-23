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Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 06:20 PM|Updated: Jul 23, 2026, 07:00 PM

Seediri Appalaraju Arrested: వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ పరిణామంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని జీఎంఈ కాలనీలో ఉన్న ఆయన నివాసం వద్ద తీవ్ర ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది. అరెస్ట్ ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు ఆయన ఇంటి వద్ద భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఇటీవల సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్‌ వర్మ వేగంగా బైక్‌తో ఢీకొట్టడంతో దానయ్య అనే గొర్రెల కాపరి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అయితే, ఈ ప్రమాద కేసు నుంచి తన కుమారుడిని రక్షించేందుకు మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

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Seediri Appalaraju Arrest: కొడుకు కోసం కటకటాల్లోకి మాజీ మంత్రి..సీదిరి అప్పలరాజుకు వైసీపీ మద్దతు!
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