Zee Telugu Bharat On Arava Sridhar Row: అరవ శ్రీధర్ రాసలీలల రచ్చ.. చీల్చి చెండాడిన జీ తెలుగు భరత్..

Zee Bharat On Arava Sridhar: ఏపీలో ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం రాజకీయ ప్రకంపనలకు కారణమైంది. మొత్తంగా దీనిపై జీ తెలుగు భరత్ డిబెట్ లో సీరియస్ గా మాట్లాడారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, విలువలతో, బాధ్యతలు పాటిస్తు అందరికి ఆదర్శంగా ఉండాలన్నారు. గతంలో అంబటి రాంబాబు, గోరంట్ల మాధవ్, అవంతి శ్రీనివాస్, కూన రవీకుమార్, సత్యవేడు ఆదిమూలం వివాదాలపై మాట్లాడారు. అరవ శ్రీధర్ అంశంలో.. బాధితురాలు మొదటి సారి కారులో అత్యాచారం జరిగినప్పుడు బైటకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే ఈరోజున సిట్యువేషన్ మరోలా ఉండేదన్నారు. గతంలో ఇలాంటి అనేక ఘటనల్లో మొదట్లో రచ్చగా మారిన, ఆ తర్వాత సెటిల్ మెంట్ లు చేసుకున్నారన్నారు. డబ్బులు ఇచ్చి నేతలు అత్యాచారాలు, అబార్షన్ లు చేసుకున్న ఓకేనా..?.. ఇది ఎంత వరకు సమంజసం అని పార్టీల నేతలను చీల్చి చెండాడారు. ముఖ్యంగా అనేక పార్టీలు ఇటీవల అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వంను.. ఒకర్ని మరోకరు డీఫ్రెమ్ చేసుకొవడానికి మహిళల్ని పావుగా వాడుకుంటున్నాయని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.