Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Zee Bharath: అందరికి దాదాసాహేబ్ ఫాల్కే ఇవ్వాలి.. అసెంబ్లీలో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్‌పై ఇచ్చిపడేసిన జీ తెలుగు భరత్..

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 10:00 PM|Updated: Sep 09, 2026, 10:00 PM
Zee Bharath slams on political parties over telangana assembly session diversion controversy

Recommended Videos

Aleti Maheshwar Reddy: ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డిపై ఫైర్ అయిన మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి.. అసలు రచ్చ ఏమిటంటే..?
02:50
CM Revanth reddy: కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో కుట్రలు చేసి ఉసిగొల్పాడు.. సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
06:25
KTR: ప్రజల తరపున ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం తప్పా?.. గవర్నర్ తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
11:10
Mahesh Kumar Goud: కేసీఆర్ కు సొంత పార్టీనేతలతోనే డెంజర్.. పీసీసీ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
01:47
YS Jagan: కళ్లు మూసుకుంటే ఎన్నికలు.. కురుక్షేత్రంలో పోరాడాలి: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
12:12
YS Jagan: పాదయాత్ర 2.0 ఎప్పుడో చెప్పిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
12:03
YS Jagan Padayatra: పాదయాత్ర షెడ్యూల్‌పై వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రకటన..వచ్చే దసరా నుంచి షురూ!
10:00
Chalo Hyderabad: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో గందరగోళం..రేపు చలో హైదరాబాద్ ఉందా? లేదా?!
04:59
Schools Holiday: సెప్టెంబర్ 11న స్కూళ్లకు ఎందుకు సెలవు? పూర్తి వివరాలు ఇవే..
00:28
Wife And Husband: భర్త వీడియో కాల్ లిఫ్ట్‌ చేయనందుకు భార్య ఆత్మహత్య
03:14
ప్రముఖ యూట్యూబర్ నందన అరెస్ట్.. శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి పోలీసులు ఎలా తీసుకెళ్లారంటే?!
03:23
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు అరెస్ట్.. బాత్రూమ్‌లోంచి బయటకు లాగి మరీ అదుపులోకి!
03:26

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి ఉండటమే నిజమైన ధర్మం అని చెబుతున్న పులి, ఆవు నీతి కథ..!!
2
3
4
5