Bala subrahmanyam Statue row: ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహంపై రచ్చ.. జీ తెలుగు భరత్ క్లియర్ కట్ అనాలసిస్..

Singer Balasubrahmanyam Statuer row: గాన గంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహంను రవీంద్ర భారతీలో ఏర్పాటు చేయడం అంశంపై రచ్చ రాజుకుంది. కొంత మంది తెలంగాణ వాదులు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీనిపై జీ తెలుగు ఎడిటర్ భరత్ పలు కీలక విషయాల్ని వెల్లడించారు. తెలంగాణలో ఎలా అయితే ట్యాంక్ బండ్ మీద విగ్రహాలు ఉన్నాయో, అదే విధంగా ఏపీలో కూడా తెలంగాణ వాదులు విగ్రహాలు పెడితే బాగుంటుందన్నారు. అదే విధంగా గతంలో తెలంగాణ వాదాన్ని వ్యతిరేకించిన వారు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ప్రభుత్వంలో కీలక శాఖల్లో, హోదాల్లో ఉన్నారన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 11 ఏళ్లు దాటిపోయిందని ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాలపై కాంట్రవర్సీల వల్ల తెలంగాణ నష్టపోతుందన్నారు.