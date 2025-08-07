Hyderabad cloudburst Rains: హైదరాబాద్ లో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో..జీ తెలుగు భరత్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు వర్షాలపై ముందు జాగ్రత్తగా పలుసూచనలు చేశారు. కుండపోత వానల నేపథ్యంలో ప్రజలు బైటకు రావొద్దని తెలిపారు. బైక్ ల మీద, కార్లలో వెళ్తున్న వారు ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలన్నారు. మ్యాన్ హోళ్ల నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. ఎక్కడి వాళ్లు అక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అనవసరంగా రిస్క్ లు చేయోద్దని అన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా టీమ్ లు రంగంలోకి దిగాయని తెలిపారు. భారీ వర్షాలతో కరెంట్ పొల్స్ దగ్గర కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. వచ్చే వారంపాటు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఆగస్టు 13 నుంచి 15 సమయంలో భారీగా హైదరాబాద్ లో వర్షం పడొచ్చని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా.. జీ తెలుగు భరత్ ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.