Iran Israel war: భారత్ కు వస్తున్న నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు.. విస్తు పోయే విషయాలు బైటపెట్టిన జీ తెలుగు భరత్..

Zee Bharath on iran Israel war: యూఎస్ ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై భీకర దాడులు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. ఇక తాజాగా.. భారత్ కు హర్మోజ్ గుండా వచ్చే షిప్ ల మీద ఇరాన్ దాడి చేసింది. గుజరాత్ లోని కాండ్లా తీరానికి రావాల్సిన నౌకపై ఇరాన్ బాంబులతో దాడి చేసింది. థాయ్ కు చెందిన మయూరీ నారీ షిప్ మీద దాడి జరిగింది. దీనిలో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. దీనిపై భారత్ కూడా స్పందించింది. దీనిపై జీ తెలుగు ఎడిటర్ భరత్ విస్తు పోయే విషయాలు బైటపెట్టారు. భారత్ వ్యూహత్మక నిల్వలను మెయింటెన్ చేయడంలో విఫలమైందన్నారు. కేవలం ఉచిత పథకాల మీద ప్రభుత్వాలు ఖర్చులు చేయడం సబబు కాదని ఏకీపారేశారు. చైనా , జపాన్ లను చూసి నేర్చుకొవాలని చురకలు పెట్టారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరతతో అన్ని రంగాలు కూడా ప్రభావితమవున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.