English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • 14 KM Flyover: విజయవాడలో 14 కిలోమీటర్ల అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌? ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరినట్టే!

14 KM Flyover: విజయవాడలో 14 కిలోమీటర్ల అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌? ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరినట్టే!

14 KM Elevated Flyover In Vijayawada Traffic Woes Will Be Clear: ఇరుకైన రోడ్లతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విజయవాడ ప్రజలకు భారీ ఊరట లభించనుంది. ఇక ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు గట్టెక్కనున్నాయి. నగరంలో భారీ ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఏకంగా 14 కిలోమీటర్ల అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణానికి కసరత్తు చేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: హైదరాబాద్‌లో బంగారం ధరలు.. సాయంత్రానికి పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చిన రేట్లు..!
6
Gold Price Today
Gold Rate Today: హైదరాబాద్‌లో బంగారం ధరలు.. సాయంత్రానికి పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చిన రేట్లు..!
Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ భార్య విషిత ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో..? ఎక్కడ ఉందో తెలుసా..?
5
Uday Kiran
Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ భార్య విషిత ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో..? ఎక్కడ ఉందో తెలుసా..?
Abhishek Sharma Girlfriend: టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చూశారా? అందంలో మిస్ ఇండియాకే పోటీ!
6
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma Girlfriend: టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చూశారా? అందంలో మిస్ ఇండియాకే పోటీ!
Gold Rate: బ్రేకింగ్..హైదరాబాద్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే.. మరి ఇంతలా..!
6
Gold Price Today
Gold Rate: బ్రేకింగ్..హైదరాబాద్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే.. మరి ఇంతలా..!
14 KM Flyover: విజయవాడలో 14 కిలోమీటర్ల అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌? ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరినట్టే!

Vijayawada Longest Flyover: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధాన నగరంగా ఉన్న విజయవాడలో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరనున్నాయి. బెజవాడలో అతి పెద్ద ఫ్లైఓవర్‌ రానున్నట్లు సమాచారం. ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. హైదరాబాద్‌-విజయవాడ-మచిలీపట్నం మార్గంలో అతి పెద్ద ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 14 కిలోమీటర్ల పొడవు ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణం చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. అది కుదరకపోతే రెండు ఫ్లైఓవర్ల చొప్పున నిర్మించాలా? అని ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Telangana Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 3 నెలలు భారీ ఉద్యమం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అతిపెద్ద నగరంగా ఉన్న విజయవాడలో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తొలగించడంతోపాటు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణ సమయం తగ్గించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు చేస్తోంది. ఎలివేటెడ్‌ ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మించే ప్రతిపాదనలు అధికారులు చేస్తున్నారు. విజయవాడ బస్టాండ్‌ సమీపంలోని రాజీవ్‌ పార్క్‌ నుంచి మచిలీపట్నం మార్గంలో గంగూరు చౌరస్తా వరకు మొత్తం 14 కిలోమీటర్ల అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సుముఖంగా ఉంది. అతి పెద్ద ఫ్లైఓవర్‌ను ఏకంగా ఆరు వరుసలతో నిర్మించాలని భావిస్తోంది.

Also Read: Top Haleem Spots: హైదరాబాద్‌లో బెస్ట్‌ 10 హలీమ్‌ హోటళ్లు ఇవే.. ఎక్కడెక్కడంటే?

జాతీయ రహదారిపై ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణం కావడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ)తో ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు చేస్తోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఆరు లేన్లుగా తయారవుతోంది. కొంత మార్గం కూడా పూర్తయ్యింది. మచిలీపట్నం వరకు ఇదే రీతిన ఆరు లేన్లతో రహదారి విస్తరణ జరగనుంది. ఆ రహదారి విజయవాడ మధ్యలో ఉండడంతో బెజవాడలో కూడా రోడ్డు విస్తరణ జరగాల్సి ఉంది.

Also Read: Student Letter: శివుడికే రూ.20 లక్షల ప్యాకేజీ ఆఫర్ ఇచ్చిన విద్యార్థి.. హుండీలో లేఖ వైరల్‌

ఆరు లేన్ల రోడ్డు నిర్మిస్తే రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణం సులభం కానుంది. వేగంగా వాహనాల ప్రయాణం ఉంటుంది. ఇప్పటికే డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ రహదారి నిర్మాణంతో విజయవాడలో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరనున్నాయి. ఎలివేటెడ్‌ ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణంతో విజయవాడలో వాహనాల రద్దీ తగ్గనుంది. ఇరుకు రోడ్లు కాస్త పెద్దగా మారుతాయి. దీంతో విజయవాడ ప్రజలు ట్రాఫిక్‌ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.

14 కిలోమీటర్ల ఫ్లైఓవర్‌ ప్రతిపాదనలు
హైదరాబాద్‌-విజయవాడ- మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి నంబర్‌ 65పై ఉంది. ఈ ఫ్లైఓవర్‌ జాతీయ రహదారిపై నిర్మించనున్నారు.
ఇబ్రహీంపట్నం, గొల్లపూడి, భవానీపురం, కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌, కృష్ణలంక, వారధి జంక్షన్‌, బెంజ్‌ సర్కిల్‌, ఆటోనర్‌, కానూరు, పోరంకి, పెనమలూరు 
అతి పొడవున ఫ్లైఓవర్‌ కావడంతో అప్రోచ్‌ ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాల్సి ఉంది. వీటికోసం భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంది.

Also Read: Telangana BJP: ఎవరు అడ్డుకున్నా.. కామారెడ్డి, బాన్సువాడకు వెళ్లి తీరుతాం: తెలంగాణ బీజేపీ

సుదీర్ఘంగా 14 కిలోమీటర్ల పొడవు ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణం సాధ్యసాధ్యాలు అధికారులు, ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఒకవేళ 14 కిలోమీటర్ల పొడవు ఫ్లైఓవర్‌ సాధ్యం కాని పక్షంలో రెండు ఫ్లైఓవర్ల చొప్పున నిర్మించే యోచన కూడా ప్రభుత్వం చేస్తోంది.

రెండు ఫ్లైఓవర్లు ఇలా
1. కనకదుర్గ వారధి నుంచి కృష్ణలంక, వారధి చౌరస్తా మీదుగా బెంజ్‌సర్కిల్‌ వరకు 5 కిలో మీటర్ల మేర ఫ్లైఓవర్‌
2. బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి గంగూరు చౌరస్తా వరకు 9 కిలోమీటర్ల ఫ్లైఓవర్‌

ఎలివేటెడ్‌ ఫ్లైఓవర్‌కు సంబంధించి ఇంకా ప్రతిపాదనలు వస్తున్నాయి. ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఒకవేళ ఎలివేటెడ్‌ ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణం ఆమోదం పొందితే విజయవాడలో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ తగ్గడంతోపాటు తెలంగాణకు సులువుగా రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణంపై కొన్ని రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Longest FlyoverVijayawadaHyderabad Vijayawada Machilipatnam HighwayNational Highwaynational highway Authority of india

Trending News