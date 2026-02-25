Adulterated Milk Tragedy: పాలకల్తీపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు.. వైద్యంలో నిర్లక్ష్యంపై సూపరిండెంటెంట్ పై వేటు..

Milk Tragedy: ఈ నెల 15న పాల వ్యాపారి గణేశ్వరరావు పాలు పోసిన 110 ఇళ్లకు సంబంధించి 315 మంది రక్త నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలు చేయగా వారిలో మరో ఇద్దరు కిడ్నీ వ్యాధుల భారిన పడినట్లుగా వైద్య పరీక్షల్లో గుర్తించారు. కల్తీ పాలు తాగిన వారిలో నిన్న ఆరేళ్ల బాలుడు మరణించడంతో ఇప్పటివరకు అధికారులు ప్రకటించిన మృతుల సంఖ్య ఐదుకు చేరుకుంది.
మరోవైపు రాజమండ్రిలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారి వైద్య ఖర్చులన్నీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు. విశాఖ నుంచి సీనియర్ నేఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవి రాజ్ బృందం సైతం వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. బాధితులకు చెన్నై, ముంబై నుంచి కూడా మెడిసిన్స్ తీసుకొస్తున్నట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు. పాల కేంద్రంలోని ఫ్రీజర్ లో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ కెమికల్ లీకేజీ కారణంగానే కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
బ్యాక్టీరియల్ పరీక్షల కోసం ల్యాబ్ లకు పంపిన శాంపిల్స్ ఫలితాలు రావాల్సి ఉంది. కల్తీ పాలకు కారణమైన వ్యాపారి గణేశ్వరరావును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్ నిమిత్తం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. మరోవైపు కల్తీ పాల బాధితులకు రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించడంపై విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పీవీవీ సత్యనారాయణపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. కొత్త సూపరింటెండెంట్ గా డాక్టర్ కెనడిని నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook