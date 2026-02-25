English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Adulterated Milk Tragedy: పాలకల్తీపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు.. వైద్యంలో నిర్లక్ష్యంపై సూపరిండెంటెంట్ పై వేటు..

Adulterated Milk Tragedy: పాలకల్తీపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు.. వైద్యంలో నిర్లక్ష్యంపై సూపరిండెంటెంట్ పై వేటు..

Adulterated Milk Tragedy : రాజమండ్రిలో కల్తీ పాల ఘోరంలో‌ విషాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. అనూరియా బాధితుల సంఖ్య 12 నుంచి 15కు  చేరుకుంది. దీనిపై ప్రభుత్వం సమగ్ర దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనలో 8 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఏడుగురు నిలకడగా ఉంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 10:12 AM IST

Milk Tragedy: ఈ నెల 15న పాల వ్యాపారి గణేశ్వరరావు పాలు పోసిన 110 ఇళ్లకు సంబంధించి 315 మంది రక్త నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలు చేయగా వారిలో మరో ఇద్దరు కిడ్నీ వ్యాధుల భారిన పడినట్లుగా వైద్య పరీక్షల్లో గుర్తించారు. కల్తీ పాలు తాగిన వారిలో నిన్న ఆరేళ్ల బాలుడు మరణించడంతో ఇప్పటివరకు అధికారులు ప్రకటించిన మృతుల సంఖ్య ఐదుకు చేరుకుంది. 

మరోవైపు రాజమండ్రిలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారి వైద్య ఖర్చులన్నీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు.‌ విశాఖ నుంచి సీనియర్ నేఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవి రాజ్ బృందం సైతం వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. బాధితులకు చెన్నై, ముంబై నుంచి కూడా మెడిసిన్స్ తీసుకొస్తున్నట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు. పాల కేంద్రంలోని ఫ్రీజర్ లో ఇథలీన్  గ్లైకాల్ కెమికల్ లీకేజీ కారణంగానే కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. 

బ్యాక్టీరియల్ పరీక్షల కోసం ల్యాబ్ లకు పంపిన శాంపిల్స్ ఫలితాలు రావాల్సి ఉంది. కల్తీ పాలకు కారణమైన వ్యాపారి గణేశ్వరరావును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్ నిమిత్తం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. మరోవైపు కల్తీ పాల బాధితులకు రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించడంపై విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పీవీవీ సత్యనారాయణపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. కొత్త సూపరింటెండెంట్ గా డాక్టర్ కెనడిని నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. 

