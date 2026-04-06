Amaravati Gazette Notification: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి..అధికారికంగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన కేంద్రప్రభుత్వం!

Amaravati Gazette Notification News: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిపై గత కొన్నేళ్లుగా నెలకొన్న సందిగ్ధతపై ఇప్పుడు తెరపడింది. అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా నిర్ధారిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ విడుదల చేసింది. ఏపీకి ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి నుంచే ఇక పరిపాలన మొత్తం జరగనుంది. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో.. ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలవనుంది. అమరావతికి రాజధానిగా చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ.. 'ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన (సవరణ) 2026' చట్టం ఏర్పడింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన సవరణ బిల్లు-2026 పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత.. సోమవారం ఉదయం రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరింది. ఆ తర్వాత తాజాగా కేంద్ర న్యాయశాఖ అమరావతి రాజధానిపై గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర అసెంబ్లీతో పాటు పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభల ఆమోదం పొందిన ఈ బిల్లుపై భారతదేశ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం తర్వాత ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఇకపై అమరావతి ఉండనుంది.
ఏప్రిల్ 1, 2వ తేదీల్లో పార్లమెంట్లోని లోక్సభ, రాజ్యసభ సభలు ఆమోదం తెలిపాయి. అయితే ఈ బిల్లుపై ఉభయసభల్లో సుమారు 5 గంటల పాటు చర్చ జరిగింది. అయితే ఈ సవరణ బిల్లులో ఎలాంటి సవరణలు లేకుండానే ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందింది. అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత రావడం పట్ల ఆ ప్రాంత రైతులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడికి పాదయాత్రగా వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.
అమరావతిని రాజధానిగా చట్టబద్దత వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం కావడంతో పాటు, అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి నిధుల సేకరణకు అనుకూలంగా మారనుంది. పెట్టుబడుల రాకకు పూర్తిస్థాయి భరోసా లభించినట్లు అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రాజధానికి భూములు ఇచ్చిన రైతుల త్యాగానికి.. ప్రభుత్వం చట్టబద్ధత కల్పించడం వల్ల రైతుల్లో ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. అమరావతి రాజధానికి సుదీర్ఘ కాలం పాటు సాగిన పోరాటానికి ఇది విజయం అని వారంతా భావిస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా రిలీజ్ చేసిన అమరావతి గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో కొన్ని కీలక అంశాలను పొందుపరిచారు. గత ప్రభుత్వం హయంలో చర్చకు వచ్చిన మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను పక్కన పెట్టడమే కాకుండా అమరావతిని పూర్తిస్థాయి.. పరిపాలన, న్యాయ, శాసన రాజధానిగా ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించినట్లు అయ్యింది. అదే విధంగా సీఆర్డీఏ (రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ) భూములను మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం అభివృద్ధి చేసేందుకు పూర్తిస్థాయిలో అనుమతులు దక్కినట్లే. ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా గతంలో అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయిన ఐకానిక్ భవనాలైన హైకోర్టు, సచివాలయం, అసెంబ్లీ వంటి మౌలిక సదుపాయల కల్పన కోసం జెట్ స్పీడ్లో ప్రారంభించేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook