AP Assembly Spl Session: అమరావతి రాజధాని ఏజెండాగా నేడు ఏపీ అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం..

AP Permanant Capital Amaravati: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ దీంతో రాష్ట్ర విభజన సందర్భంలో రాజధానిపై చేసిన తీర్మానంలోని అస్పష్టత తొలగిపోనుంది. విభజన సమయంలో AP ప్రజల కష్టనష్టాలను తొలగించేందుకు విజయవాడ చుట్టుపక్కల రాజధాని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. దానికి అవసరమైన వనరులను సమకూర్చి, సహకరించండి అని అసెంబ్లీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించింది. అప్పటికి ఇంకా అమరావతి ప్రస్తావన తెరమీదకు రాలేదు.
ఆ తర్వాత జీవో 97, గజిట్ ద్వారా ఆంధ్రుల రాజధాని అమరావతే అని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే దానికి అప్పుడు చట్టరూపం దాల్చలేదు. ఇదే అదునుగా అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానులను తెరమీదకు తెచ్చింది. దీంతో రాజధాని పనులు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆరేళ్ల తర్వాత మళ్లీ దిద్దుబాటు మొదలైంది.
మరోసారి అమరావతిని మరెవరు అడ్డుకోకుండా చట్టబద్ధమైన చర్యలు చేపడుతోంది. అసెంబ్లీలో రాజధాని అమరావతి తీర్మానంతో AP పునర్విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5లో ‘ఏపీ కొత్త రాజధాని అమరావతి’ అని చేర్చి పార్లమెంట్లో చట్టసవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించేందుకు కేంద్రం ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అసెంబ్లీలోఅమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా తీర్మానం చేయనుంది.
