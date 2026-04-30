AP Cabinet Meeting: కృష్ణా నది నుంచి అమరావతికి రక్షణ.. కీలక నిర్ణయాలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం

AP Cabinet Meeting Decisions: రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే సమావేశమైన మంత్రిమండలి కూడా రాజధాని అంశంపై నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సమావేశంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధి, మౌలిక వసతులు, ఉపాధి అవకాశాల పెంపు తదితర అంశాలపై మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ పలు అంశాలకు ఆమోదం తెలిపింది. పలు ప్రాజెక్టులకు భూకేటాయింపులు చేస్తూ మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం సమావేశమై కొన్ని గంటల పాటు చర్చలు జరిపింది. మొత్తం 26 అంశాలపై చర్చించి, అభివృద్ధి, మౌలిక వసతులు, పరిపాలన సంబంధిత ప్రతిపాదనలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. కృష్ణానది వరద నుంచి రక్షణ (ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్) పనులకు రూ.443 కోట్ల ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి సచివాలయంలో గ్లాస్ క్లాడింగ్ సహా వివిధ పనులకు రూ.2540 కోట్ల నిధుల విడుదలకు మంత్రిమండలి ఆమోదించింది.
ఇక రాజధాని ప్రాంతంలోని అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో ట్విన్ టవర్స్ నిర్మాణానికి మంత్రిమండలి సమావేశం అనుమతి ఇచ్చింది. అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో సివిల్ వర్క్స్కు రూ.798 కోట్ల ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ నిబంధనల్లో సవరణలకు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ బాధితుల గృహ యూనిట్ ఖర్చు పెంపుకు ఏపీ మంత్రిమండలి పచ్చజెండా ఊపింది. ఉండవల్లి జోన్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి రూ.580 కోట్ల ప్రణాళికకు ఆమోదం తెలిపింది.
అమరావతి ప్రాంతంలో డ్రెయిన్ సైఫన్ నిర్మాణ పనులకు రూ.76 కోట్లకు, హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్ట్కు రూ.3099 కోట్ల సవరణ అంచనాలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. హోంశాఖలో 385 కానిస్టేబుళ్లను హెడ్ కానిస్టేబుళ్లుగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి, హైకోర్టు, జిల్లా న్యాయ వ్యవస్థలో 21 కొత్త పోస్టులను సృష్టికి, పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో 20 పోస్టులు సృష్టించడంతోపాటు 9 పోస్టులను అవుట్సోర్సింగ్ ద్వారా భర్తీ చేయడానికి మంత్రిమండలి పచ్చజెండా ఊపింది.
మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు ఇవే..!
==> న్యూఢిల్లీలో కొత్త ఏపీ భవన్ నిర్మాణానికి రూ.124.5 కోట్లు కేటాయించాలని నిర్ణయం
==> మార్క్ఫెడ్కు రూ.1,800 కోట్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్కు ప్రభుత్వం హామీ
==> రామాయపట్నం గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్ట్ ఖర్చుల మార్పులకు ఆమోదం
==> వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లకు స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు
==> మున్సిపల్ ఆస్తుల లీజ్, రెంట్ ఫిక్సేషన్ నిబంధనల్లో మార్పులకు నిర్ణయం
==> మున్సిపల్ చట్టాల్లో సవరణల బిల్లును ప్రతిపాదన
==> తిరుపతి సమీపంలో స్పోర్ట్స్ స్కూల్ కోసం భూముల కేటాయింపు
==> కడపలో 92 ఎకరాల డంపింగ్ యార్డ్ కోసం భూమి కేటాయింపు
==> ప్రకాశం జిల్లాలో ఇండస్ట్రియల్ హబ్, చిత్తూరు జిల్లాలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కు భూముల బదిలీ ప్రతిపాదనల పచ్చజెండా
