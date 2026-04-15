AP Heat Waves: ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు.. బయటకు వస్తే మాడు పగిలిపోతోంది..!

Heat Waves in Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra pradesh) లో ఎండలు మంటెత్తిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత మరింత పెరుగుతాయని వాతావరణశాఖ (Weather Department) బాంబ్‌ పేల్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 09:27 AM IST

AP Weather Updates: దేశ వ్యాప్తంగా  ఏప్రిల్ నెలలో భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఎపుడు మేలో ఈ తరహా ఎండలు ఇపుడు ఏప్రిల్ లోనే ప్రజలను ఉక్కబోతకు గురి చేస్తున్నాయి. ఉదయం 8 నుంచే సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. అటు 11 నుంచి  సాయంత్రం 4 వరకు బయటకు అడుగుపెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉదయం బయటకు వెళితే షర్టు మొత్తం చెమటకు తడి ముద్దవుతోంది. అటు రేకుల ఇండ్లలో పూరిండ్లలో ఉండే వాళ్లు ఉక్కబోతకు ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫుట్ పాత్ పై జీవనం సాగించే వారి పరిస్థితి దుర్భరంగా ఉంది. ఇక పనిపై బయటకు వెళ్లిన వాళ్లు సమీపంలోని పార్కుల్లో కాస్తంత సేద తీరుతున్నారు. మొత్తంగా ఉత్తరాది నుంచి వీచే గాలుల ప్రభావం ఏపీపై తీవ్రంగా ఉంది. 

ఈ రోజు  రాయలసీమ, కోస్తా జిల్లాల్లో 42 డిగ్రీల నుంచి 44 డిగ్రీల మధ్య గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అంతేకాదు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటపుడు తగినంత నీరు వెంటబెట్టుకొని వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎండలో బయటకు వెళ్లేవారు చలువ కళ్లద్దాలతో పాటు వీలైతే గొడుకు క్యారీ చేస్తే బెటర్. 

మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా  46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, మరో 73 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే ప్రమాదం వుందని తెలిపింది.  ప్రజలు ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటోంది.  మంగళవారం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 45 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ నెల 18వరకు రాయలసీమ, కోస్తాల్లో పలుచోట్ల వేడి గాలులు వీస్తాయంటోంది  ఏపీలోని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

