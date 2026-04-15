AP Heat Waves: ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు.. బయటకు వస్తే మాడు పగిలిపోతోంది..!

AP Weather Updates: దేశ వ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ నెలలో భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఎపుడు మేలో ఈ తరహా ఎండలు ఇపుడు ఏప్రిల్ లోనే ప్రజలను ఉక్కబోతకు గురి చేస్తున్నాయి. ఉదయం 8 నుంచే సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. అటు 11 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు బయటకు అడుగుపెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉదయం బయటకు వెళితే షర్టు మొత్తం చెమటకు తడి ముద్దవుతోంది. అటు రేకుల ఇండ్లలో పూరిండ్లలో ఉండే వాళ్లు ఉక్కబోతకు ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫుట్ పాత్ పై జీవనం సాగించే వారి పరిస్థితి దుర్భరంగా ఉంది. ఇక పనిపై బయటకు వెళ్లిన వాళ్లు సమీపంలోని పార్కుల్లో కాస్తంత సేద తీరుతున్నారు. మొత్తంగా ఉత్తరాది నుంచి వీచే గాలుల ప్రభావం ఏపీపై తీవ్రంగా ఉంది.
ఈ రోజు రాయలసీమ, కోస్తా జిల్లాల్లో 42 డిగ్రీల నుంచి 44 డిగ్రీల మధ్య గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అంతేకాదు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటపుడు తగినంత నీరు వెంటబెట్టుకొని వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎండలో బయటకు వెళ్లేవారు చలువ కళ్లద్దాలతో పాటు వీలైతే గొడుకు క్యారీ చేస్తే బెటర్.
మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, మరో 73 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే ప్రమాదం వుందని తెలిపింది. ప్రజలు ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటోంది. మంగళవారం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 45 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ నెల 18వరకు రాయలసీమ, కోస్తాల్లో పలుచోట్ల వేడి గాలులు వీస్తాయంటోంది ఏపీలోని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ.
