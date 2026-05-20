/AP Heat Waves: ఏపీలో మాడు పగిలే ఎండలు.. మరో 5 రోజులు భానుడి ఉగ్రరూపం..

Andhra Pradesh Weather Report: కృత్తిక కార్తె లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మరో 5 రోజుల్లో రోహిణి కార్తె ప్రవేశించనుంది. మరోవైపు రోహిణి కార్తెలో రోళ్లు కూడా పగలే ఎండలు ఉండనున్నాయి. కానీ ఈ సారి రోహిణి కార్తె రాకముందే తీవ్రమైన ఎండలు, ఉక్కపోత, వడగాలులతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. మొత్తంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఓ నిప్పుల కొలిమిలా తయారైంది.
కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఈ సారి ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది నుంచి వీచే వడగాలులతో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోయింది. ఈ బుధ వారం నుంచి మరో ఐదు రోజులు పాటు ఏపీలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగనుంది. ముఖ్యంగా కోస్తా, రాయలసీమల్లో అనేక చోట్ల ఉదయం నుంచి ఎండ తీవ్రత, వడగాడ్పులు వీచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
మరోవైపు గత రెండు మూడు రోజులుగా ఏపీలో ఎండలు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రోజు ఉత్తరాంధ్ర, ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 47 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇటు రాయలసీమ జిల్లాల్లోనే ఇదే పరిస్థితి వుంటుందంటోంది. రాష్ట్రంలో ఎండలతో పాటుగా వేడిగాలుల తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వచ్చే ఆదివారం వరకు కొనసాగుతాయంటున్నారు. కాగా ఇవాళ 71 మండలాల్లో తీవ్ర వేడిగాలులు వీచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. వడగాలుల నుంచి ప్రజల అప్రమత్తంగా వుండాలంటోంది వాతావరణశాఖ. అత్యవసరమైతే తప్ప బయట తిరొగవద్దని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.చాలా చోట్ల మధ్యాహ్నం 11 గంటల తర్వాత జన సంచారమే కనపడటం లేదు.
