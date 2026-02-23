AP Inter Exams: ఏపీలో మొదలైన ఇంటర్మీడియల్ ఎగ్జామ్స్.. ఈ పొరపాట్లు అసలు చేయకండి..

Andhra Pradesh Intermediate Exams 2025-26 : పరీక్షల సీజన్ వచ్చేసింది. నేటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మొదలు అయ్యాయి. ఈటైంలో టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థుల్లో ఒకవైపు ఉత్సాహం, మరోవైపు ఆందోళన రేకిత్తుస్తున్నాయి. విద్యార్ధులు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ కావడంపైనే దృష్టి సారించాలని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అయితే, ఎగ్జామ్కు వెళ్తే ముందు చిన్నచిన్న పొరపాట్లు చేయడం వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. పరీక్షలకు వెళ్లే ముందు, రాసే టైంలో విద్యార్థులు చేయకూడని పొరపాట్లు చాలా ఉంటాయి. అయితే చిన్న చిన్న పొరపాట్లను తప్పించుకుంటే భారీ స్కోర్ చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
చివరి నిమిషం వరకు చదవడం,హాల్ టికెట్, స్టేషనరీ ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోవటం. ముందే ఎగ్జామ్ సెంటర్ కు వెళ్లటం.. ఖాళీ కడుపుతో కాకుండా...లైట్ ఫుడ్ తిని వెళ్లటం...వల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయంటున్నారు అధికారులు. ఈ రోజు నుంచి మొదలైన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మార్చి 24 వ తేది వరకు జరగనున్నాయి. నిమిషం ఆలస్యమైనా విద్యార్ధీనీ, విద్యార్ధులకు పరీక్ష హాల్లోకి అనుమతించే ప్రసక్తే లేదంటున్నారు అధికారులు.
కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ పరీక్ష హాల్ సెంటర్ కు అర గంట ముందు చేరుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్ ఉండదు. అంతేకాదు విద్యార్థులకు తాము పరీక్షలు రాసే హాల్ ఎక్కడా ఉందో ముందే చూసుకోవచ్చు. అంతేకాదు పరీక్ష ముందు వరకు చదవకుండా.. అప్పటి వరకు చదివిన వాటిని ఒకసారి గుర్తుకు చేసుకోవడంతో పరీక్షల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 1537 పరీక్ష కేంద్రాలను ఉన్నత విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. అంతేకాదు విద్యార్ధులకు తాగునీరు కొరత లేకుండా అన్ని పరీక్ష కేంద్రాల్లో మంచి నీటిని అందుబాటులోకి ఉంచింది. ఏపీ వ్యాప్తంగా మొదటి, రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి పది లక్షల 57 వేల మంది విద్యార్ధినీ, విద్యార్ధులకు పరీక్షలు రాయనున్నారు. పరీక్ష కేంద్రాల్లో మొబైల్, స్మార్ట్ వాచ్, కాలిక్యులేటర్, పరీక్ష కేంద్రాల్లో అనుమతించారు. ప్రతి గదిలో సీసీటీవీ నిఘా ఉంటుంది. విద్యార్ధులు పరీక్ష హాళ్లో స్మార్ట్ ఫోన్లు, కాలిక్యులేటర్ పరీక్ష కేంద్రాల్లో అనుమతించే ప్రసక్తే లేదన్నారు. విద్యార్ధాలకు కోసం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ అదనపుల బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. ఏదైనా సమస్యలుంటే వెంటనే 18000 425 1531 నెంబర్ కు ఫోన్ చేయాలని చెప్పారు.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.