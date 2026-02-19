English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • AP Earthquake: ఏపీలో స్వల్ప భూకంపం..3.5గా తీవ్రతగా నమోదు..

AP Earthquake: ఏపీలో స్వల్ప భూకంపం..3.5గా తీవ్రతగా నమోదు..

AP Earthquake: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాసులను భూకంపం వణికించింది. అంతేకాదు  ఈ తెల్లావారుఝామున సంభవించిన భూకంపంతో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలు కంపించాయి. అంతేకాదు రెక్టర్ స్కేలు పై అది 3.5గా నమోదు అయినట్టు తెలిపింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:06 PM IST

AP Earthquake: ఏపీలో స్వల్ప భూకంపం..3.5గా తీవ్రతగా నమోదు..

Andhra Pradesh Earthquake: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh)లో భూకంపం సంభవించింది.  ఒకప్పటి ఉమ్మడి గుంటూరు ప్రస్తుతం ప‌ల్నాడు జిల్లాలో రిక్టర్ స్కేలుపై తెల్లవారుజామున రిక్టర్ స్కేలుపై 3.5 తీవ్రత‌తో భూకంపం సంభ‌వించింది. వినుకొండ‌కు 20 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో, భూమికి 10 కిమీల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టు నేష‌న‌ల్ సెంట‌ర్ ఫ‌ర్ సిస్మాల‌జీ గుర్తించింది. 

వినుకొండ‌, ద‌ర్శి చుట్టుప‌క్కల ప్రాంతాల్లో స్వల్పంగా భూమి కంపించ‌డంతో పాటు ఇళ్లలోని వ‌స్తువులు క‌ద‌ల‌డంతో ప్రజ‌లు భ‌యాందోళ‌న‌కు గుర‌య్యారు. ఎలాంటి ప్రాణ‌, ఆస్తిన‌ష్టం జ‌ర‌గ‌లేద‌ని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో మ‌రిన్ని భూకంపాలు రావ‌చ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

ఇటీవ‌ల కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం భూమి కంపించ‌డం ఆందోళ‌న క‌లిగిస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం తెలంగాణ‌లోని ప‌లు ప్రాంతాల్లోనూ భూమి కంపించ‌డంతో ప్రజ‌లు ఇళ్ల నుండి బ‌య‌ట‌కు ప‌రుగులు తీశారు. అయితే ఈ భూకంప తీవ్రత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి సమీపంలో ఉండటం విశేషం. అయితే.. ప్రస్తుతం అమరావతిలో కడుతున్న కట్టడాలు పూర్తిగా రిక్టర్ స్కేలుపై 10 వచ్చినా తట్టుకునేలా భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ భవిష్యత్తులో  భూకంపం వచ్చినా..ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Massive Earthquake In ApAndhra PradeshEarthquakeEarthquake In PrakshamVinukonda

