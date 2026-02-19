AP Earthquake: ఏపీలో స్వల్ప భూకంపం..3.5గా తీవ్రతగా నమోదు..

Andhra Pradesh Earthquake: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh)లో భూకంపం సంభవించింది. ఒకప్పటి ఉమ్మడి గుంటూరు ప్రస్తుతం పల్నాడు జిల్లాలో రిక్టర్ స్కేలుపై తెల్లవారుజామున రిక్టర్ స్కేలుపై 3.5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. వినుకొండకు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో, భూమికి 10 కిమీల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ గుర్తించింది.
వినుకొండ, దర్శి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో స్వల్పంగా భూమి కంపించడంతో పాటు ఇళ్లలోని వస్తువులు కదలడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని భూకంపాలు రావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇటీవల కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం భూమి కంపించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ భూమి కంపించడంతో ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటకు పరుగులు తీశారు. అయితే ఈ భూకంప తీవ్రత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి సమీపంలో ఉండటం విశేషం. అయితే.. ప్రస్తుతం అమరావతిలో కడుతున్న కట్టడాలు పూర్తిగా రిక్టర్ స్కేలుపై 10 వచ్చినా తట్టుకునేలా భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ భవిష్యత్తులో భూకంపం వచ్చినా..ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.