AP Fuel Crisis: ఏపీలో కొనసాగుతున్న పెట్రోల్‌ కొరత.. సీఎం బాబు అసహనం..

CM Chandrababu Angry on Oil Companies: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయిల్ కంపెనీల తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇంధన కొరతపై అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గత కొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్ బంకులకు క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని నిలిపివేయడంపై HPCL, IOCL , BPCL ప్రతినిధులను ఆయన నేరుగా ప్రశ్నలు సంధించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రజలు, ప్రభుత్వం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఒకింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీన్ని ఏమాత్రం సహించేది లేదన్నారు. అయితే ఈ అంశం కేంద్ర పరిధిలో ఉన్నందున చంద్రబాబు చెప్పేది ఆయిల్ కంపెనీలు పట్టించుకుంటాయా అనేది చూడాలి.
అయితే గత రెండు రోజులుగా ఆయిల్ కంపెనీలకు పెట్రోల్ బంకుల యజమాన్యాల మధ్య క్రెడిట్ ఇష్యూ కారణంగా పలు బంకులు మూతపడ్డాయి. అది నేరుగా ప్రజలపై ఎఫెక్ట్ చూపించింది. ఉన్న కొన్ని బంకుల వద్ద పోలోమంటూ ప్రజలు రావడంతో అక్కడ పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ అయిపోవడంతో ఈ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. రాష్ట్రంలో డీజిల్, పెట్రోల్ సప్లై పెరగాలని, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సమస్యను చక్కదిద్దేందుకు టాస్క్ ఫోర్స్, కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారుల్ని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రతీ బంక్ వద్ద రెవెన్యూ, పోలీస్ బందోబస్త్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అటు బ్లాక్ లో అమ్మకాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎక్కడా నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపించకూడదని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పెట్రోల్ కొరత కొనసాగుతోంది. బంకుల దగ్గర జనాలు బారులు తీరుతున్నారు. చాలాచోట్ల నో- స్టాక్ బోర్డులు పెట్టేస్తున్నారు బంకుల యజమానులు. గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో వాహనదారులు వేచి ఉంటున్నారు. ఫ్యూయల్ కొరత నిజమేనన్న ఏపీ పెట్రోల్ బంక్స్ అసోసియేషన్ అంగీకరించింది. పెట్రోల్ కంటే డీజిల్ కొరత ఎక్కువగా ఉందని వివరణ ఇచ్చారు. గత వారంలో ఆయిల్ కంపెనీలు తక్కువ సప్లయ్ చేయడంతోనే కొరత ఏర్పడినట్లు తెలిపారు.
