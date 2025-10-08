AP Politics: ఢీ అంటే ఢీ.. తిరువూరు నియోజకవర్గంలో ఎంపీ Vs ఎమ్మెల్యే

AP Politics: ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు టీడీపీలో వర్గపోరు మళ్లీ తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాస్ రావు వర్సెస్ విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని మధ్య ఆధిపత్య పోరు చివరి అంకానికి చేరింది. తిరువూరులో ఎంపీ కేశినేని చిన్ని స్పీడ్ పెంచడంతో.. ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి ప్రశాంతంగా తన పని చేసుకోలేకపోతున్నారు. అటు తన సొంత నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు చేయలేక ఆయన కిందా మీదా పడిపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రావు వ్యవహారం పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారడంతో.. తిరువూరు బాధ్యతలు ఎంపీ కేశినేని చిన్నికి అప్పగించారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేకు రెండు, మూడు సార్లు సీఎం చంద్రబాబు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ సైతం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏకంగా ఎమ్మెల్యే లేకుండానే.. ఎంపీ నియోజకవర్గంలో పార్టీ ఆఫీసు తెరవడంతో.. మరోసారి తిరువూరు పంచాయితీ హాట్ టాపిక్ అవుతోంది.
కొద్దిరోజులుగా సీఎం చంద్రబాబుకు తిరువూరు పంచాయతీ పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాస్ రావు మధ్య కోల్డ్ వార్ తారాస్థాయికి చేరింది. ఇప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొలికిపూడి శ్రీనివాస్ లేకుండానే తిరువూరులో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ప్రారంభించారు. దాంతో ఎంపీ కేసినేని చిన్ని వర్గంపై ఎమ్మెల్యే వర్గం సీరియస్ అయ్యింది. ఎమ్మెల్యే కొలికిపూడి లేకుండానే టిడిపి కార్యాలయం ఎలా ప్రారంభిస్తారని ఎమ్మెల్యే వర్గం భగ్గుమంటోంది. అయితే కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యేను ఆహ్వానించినా.. కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవంలో కొలికపూడి రాలేదని ఎంపీ వర్గం ఆరోపిస్తోంది. అయితే కొద్దిరోజులుగా ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి మధ్య ఆధిపత్య పోరు నడుస్తుందని అంతా చర్చించుకుంటున్నారు. గతంలో తిరువూరు ఏఎంసీ చైర్మన్ ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు హాజరు కాలేదు. ఇప్పుడు ఎంపీ కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేదు. దాంతో ఇద్దరి మధ్య పోరు తారాస్థాయికి చేరిందని అంటున్నారు..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొలికపూడి శ్రీనివాస్ రావు తిరువూరు నుంచి తొలిసారి గెలిచి అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెట్టాడు. అంతకుముందు అమరావతి ఉద్యమంలో కీలకంగా వ్యవహరించడంతో సీఎం చంద్రబాబు పిలిచిమరి ఎమ్మెల్యేను చేశారు. తనకు నమ్మకస్తుడిలా ఉన్న కొలికపూడి వ్యవహారం ఇప్పుడు విమర్శలకు దారితీస్తోంది. అధికార పార్టీకి ఆయన కొరకరానీ కొయ్యగా తయారయ్యారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఏదో రకంగా వార్తల్లో వుండాలనే కుతూహలంతో నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడ్డం, వింతగా ప్రవర్తించడంపై సొంత పార్టీలో చర్చ జరుగుతోందట. ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రెండేళ్లు కూడా పూర్తి కాకముందే.. అధికార పార్టీ నేతలకు ఆయన కార్నర్ అయినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. కొలికపూడి తీరుతో తిరువూరులో తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాడర్ సైతం టెన్షన్ పడుతున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది.
మొత్తంమీద ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి తీరుపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకే ఆయన్ను పక్కన పెట్టేసి.. ఎంపీ కేశినేని చిన్నికి పార్టీని సమన్వయం చేసే బాధ్యతలు అప్పగించారనే చర్చ జరుగుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతోనే.. ఎంపీ చిన్ని నియోజకవర్గంపై పట్టు పెంచుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారని అంటున్నారు. ఇప్పటికే అనేక మార్లు ఎమ్మెల్యేకు సీఎం చంద్రబాబు వార్నింగ్ ఇచ్చినా.. ఆయన తీరు మారకపోవడంతోనే సైడ్ చేశారనే చర్చ జరుగుతోంది.. ఏదీఏమైనా వచ్చే ఎన్నికల్లో కొలికపూడిని పక్కన పెట్టేసి.. మరో నేతను పోటీ చేయించేందుకు ఎంపీ కూడా సీరియస్గానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
Also Read: Vijay: 'మీకు నేనున్నా'.. కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితులతో హీరో విజయ్ వీడియో కాల్
Also Read: BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఎడతెగని ఉత్కంఠ.. హైకోర్టు విచారణ రేపటికి వాయిదా
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook