  • AP Rains: ఏపీలో తీవ్ర విషాదం.. పిడుగుపాటు కారణంగా 9 మంది మృతి..

AP Rains Tragedy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో  తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పిడుగుపాట్ల కారణంగా రెండు రోజుల్లోనే 9 మంది మరణించారు. ఇవాళ ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో ఐదుగురు, విజయనగరం జిల్లాలో ఒకరు మృతి చెందారు. మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 11:48 AM IST

Andhra Pradesh Rain Effect:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో గత రెండు మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు పిడుగులు పడటంతో పలువురు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.  నిన్న శ్రీకాకుళం, తిరుపతి జిల్లాల్లో ముగ్గురు చనిపోయారు. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవిస్తున్నప్పుడు ఆరుబయట, చెట్ల కింద ఉండరాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రైతులు, కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ కొందరు వర్షం పడినపుడు చెట్ల కింద ఉండటంతో పిడుగుపాటుకు మరణించారు. 

ఏపీలో రానున్న రెండు రోజుల్లో వింతైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొననున్నట్టు సమాచారం. ఒకవైపు భానుడి భగభగలతో జనం అల్లాడుతుంటే, మరోవైపు అకస్మాత్తుగా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. మధ్యాహ్నం తీవ్ర ఎండలతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యే వాతావరణం సాయంత్రానికి వర్షం ఉరుములు, పిడుగులతో గర్జించనుంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం, అలాగే రాయలసీమ పరిసరాల్లో విస్తరించి ఉన్న మరో ఆవర్తనం కారణంగా ఈ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల  బుధ, గురువారాల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మేఘావృతమైన వాతావరణం ఏర్పడి, అక్కడక్కడా పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉంది.

ఇక ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా, మన్యం ప్రాంతాలైన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏలూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటు అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు,  తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు పడవచ్చు. అయితే, వర్షం పడే సమయంలో పిడుగుల పట్ల ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వర్ష సూచన ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాలుల తీవ్రత తగ్గదని అధికారులు తెలిపారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

