AP Weather Update: AP లో విభిన్న వాతావరణం.. ఎండలకు తోడు పిడుగుల వానలు..

AP Weather Updates: కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో పిడుగులతో పాటు వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. మిగతా జిల్లాల్లో సైతం చినుకులు పడే అవకాశం ఉందంది. ఉరుములు మెరుపుల వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడ వద్దని ప్రజలకు స్పష్టం చేసింది. అలాగే రైతులతోపాటు పశువుల కాపరులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరింది. ఇక పలు జిల్లాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. తూర్పు గోదావరి పైడిమెట్టలో 44 మిమీ వర్షపాతం, డి. పోలవరంలో 37.7 మిమీ, సీతానగరం 32.2 మిమీ వర్షం, పాయకరావుపేటలో 26 మిమీ వర్షపాతం నమోదు అయిందని వివరించింది.
రాయలసీమలో మాత్రం ఎండల ప్రభావం కొనసాగుతుందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. పల్నాడు, తిరుపతిలో 42° సిపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. నగరి, చాగలమర్రి, పులివెందులలో భారీగా ఎండ కాసిందని చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 41°సి ఉష్టోగ్రతలు దాటినట్లు పేర్కొంది. ఇక ఎండ వేడిమి కారణంగా.. ఉక్కపోతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉందంది. ఎండ తీవ్రత నుంచి రక్షణకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలకు సూచించింది. నీరు అధికంగా తాగాలని సూచించింది.
వాతావరణ హెచ్చరికలతోపాటు రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలకు విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.బుధవారం పల్నాడు(జి) క్రోసూరు, తిరుపతి (జి) వరదయ్యపాలెంలో 42.2°C, చిత్తూరు(జి) నగరిలో 42.1°C, నంద్యాల(జి) చాగలమర్రిలో 41.9°C, కడప(జి)పులివెందులలో 41.8°C, అనంతపురం(జి) తెరన్నపల్లిలో 41.7°C, కర్నూలు(జి) తోవి, మార్కాపురం(జి) అనుములపల్లెలో 41.6°C, ప్రకాశం(జి) చెరువుకొమ్ముపాలెంలో 41.5°C చొప్పున గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
