  • Bags Scam: స్కూల్‌ బ్యాగుల్లో భారీ అవినీతి..? నారా లోకేశ్‌ రాజీనామా చేయాలి: వైఎస్సార్‌సీపీ

YSRCP Sensational Allegations Another Scam Broke Out Of Chandrababu Regime: అధికారంలో ఉన్న చంద్రబాబు పాలనపై తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ మరో సంచలన ఆరోపణ చేసింది. విద్యార్థుల స్కూల్‌ బ్యాగుల్లో భారీ అవినీతి చోటుచేసుకుందని వైఎస్సార్‌సీపీ విద్యార్థి విభాగం సంచలన ఆరోపణలు చేస్తూ కీలక ప్రకటన చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 06:21 PM IST

YSRCP Student Wing: విద్యార్థులకు అందించాల్సిన స్కూల్ బ్యాగుల్లోనూ భారీ అవినీతి జరిగిందని వైఎస్సార్‌సీపీ విద్యార్థి విభాగం సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. క‌మీష‌న్ల కోసం విద్యార్థి మిత్ర ప‌థ‌కాన్ని వాడుకున్నారని ఆరోపించింది. అవినీతిమయంగా మార్చి డా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ను అవ‌మానించారని విమర్శలు చేసింది. 'బ్యాగులు నెల‌రోజులు కాకుండానే చినిగిపోతాయా? జ‌గ‌న‌న్న విద్యాదీవెన బ్యాగుల‌నే ఇప్ప‌టికీ వాడుతున్నారు. కూట‌మి ప్ర‌భుత్వంలో విద్యారంగం సర్వ నాశ‌నమైంది. విద్యాశాఖ‌లో అవినీతికి బాధ్య‌త‌గా మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి' అని వైఎస్సార్‌సీపీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ర‌విచంద్ర ప్రకటించారు.

తాడేప‌ల్లిలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాల‌యంలో మీడియాతో ఆ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ర‌విచంద్ర కీలక ఆరోపణలు చేశారు. 'రూ.2,279 వెచ్చించి త‌యారు చేసిన‌ బ్యాగ్ ఉండేది ఇలాగేనా? పైగా మూడు ద‌శ‌ల్లో నాణ్య‌త త‌నిఖీ చేశామని లోకేష్ గొప్ప‌లు. అలాంటి బ్యాగులు నెల‌రోజులు కాకుండానే చినిగిపోతాయా?' అని నిలదీశారు. జ‌గ‌న‌న్న విద్యాదీవెన బ్యాగుల‌నే ఇప్ప‌టికీ వాడుతున్నారని తెలిపారు. కూట‌మి ప్ర‌భుత్వంలో విద్యారంగం సర్వ నాశ‌నమైందని ఆరోపించారు. 

విద్యార్థుల స్కూల్ బ్యాగులను కూడా వ‌ద‌ల‌కుండా కూట‌మి నాయ‌కులు అవినీతి దాహార్తిని తీర్చుకుంటున్నార‌ని రవిచంద్ర ఆరోపించారు. రూ.2 వేల‌కు పైగా వెచ్చించామ‌ని చెబుతున్న స్కూల్ బ్యాగులు నెల‌రోజులు కాకుండానే చినిగిపోతున్నాయ‌ని తెలిపారు. కూట‌మి ప్ర‌భుత్వం పంపిణీ చేసిన బ్యాగులు చినిగిపోతుండ‌టంతో తాము పంపిణీ చేసిన జ‌గ‌న‌న్న విద్యాకానుక బ్యాగుల‌నే విద్యార్థులు వినియోగిస్తున్నారని చెప్పారు. షూలు కూడా విద్యార్థుల సైజుకి స‌రిపోక‌పోవ‌డంతో పాత‌వే వాడుకుంటున్నార‌ని పేర్కొన్నారు. 

వైఎస్సార్‌సీపీ పాల‌న‌లో 43 లక్ష‌ల మందికి రూ.3,366 కోట్లు ఖ‌ర్చు చేసి విద్యాకానుక కిట్లు పంపిణీ చేస్తే.. కూట‌మి పాల‌న‌లో కేవ‌లం 35 ల‌క్ష‌ల మందికి మాత్ర‌మే పంపిణీ చేశార‌ని ర‌విచంద్ర వెల్లడించారు. జ‌గ‌న‌న్న విద్యాకానుక ప‌థ‌కానికి డాక్టర్‌ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ విద్యార్థి మిత్రగా పేరు మార్చడమే కాకుండా క‌మీష‌న్ల కోసం అవినీతిమ‌యంగా త‌యారుచేసి ఆరోపణలు చేశారు. విద్యాశాఖ‌లో అడుగడుగునా వెలుగుచూస్తున్న అవినీతికి బాధ్య‌త వ‌హిస్తూ నారా లోకేష్ మంత్రి ప‌ద‌వికి రాజీనామా చేయాల‌ని ర‌విచంద్ర సంచలన డిమాండ్ చేశారు. 

విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై ఆరు నెలలు దాటినా విద్యార్థులకు పూర్తిస్థాయిలో బ్యాగులు అందించలేకపోయారని నారా లోకేశ్‌పై రవిచంద్ర మండిపడ్డారు. విద్యార్థులకు ఇచ్చిన బ్యాగులు నాణ్యత లోపంతో నాసిరకంగా ఉన్నాయని.. బ్యాగులు తీసుకున్న విద్యార్థులు నెల రోజులు కూడా వాడలేకపోతున్నారని తెలిపారు. కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడడంతోనే బ్యాగుల త‌యారీలో నాణ్య‌త లోపించాయని రవిచంద్ర ఆరోపించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

School Bags ScamYSRCP Student WingChandrababu ScamNara Lokesh Scamysrcp

