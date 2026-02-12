Pawan Kalyan Balakrishna In Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో గురువారం ఒక ఆసక్తికరమైన దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. టాలీవుడ్లోని ఇద్దరు అగ్ర కథానాయకులు, రాజకీయ దిగ్గజాలు అయిన నందమూరి బాలకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ కావడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న తరుణంలో హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
ఛాంబర్కు వెళ్లి పలకరింపు
సాధారణంగా అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఈ ఇద్దరు నేతలు ఎదురుపడినప్పుడు పలకరించుకోవడం సహజం. అయితే, ఈసారి బాలకృష్ణ నేరుగా అసెంబ్లీలోని పవన్ కళ్యాణ్ ఛాంబర్కు వెళ్లి ఆయనతో సమావేశమవ్వడం విశేషం. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత వీరిద్దరూ ఇలా ప్రత్యేకంగా భేటీ కావడం ఇదే తొలిసారి.
చర్చకు వచ్చిన అంశాలు
సుమారు కొంతసేపు జరిగిన ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలు చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తన నియోజకవర్గమైన హిందూపురంలోని పెండింగ్ పనులు, తాజా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై బాలయ్య డిప్యూటీ సీఎంతో చర్చించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, అసెంబ్లీలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై కూడా వీరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
గతంలో బాలకృష్ణ హోస్ట్ చేసిన 'అన్స్టాపబుల్' టాక్ షోలో పవన్ కళ్యాణ్ అతిథిగా వచ్చినప్పుడు వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈ ఇద్దరు 'పవర్ ప్యాక్డ్' నేతలు కలిసి కనిపించడంతో కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. సినిమా వెండితెరపైనే కాకుండా, రాజకీయాల్లోనూ ఈ ఇద్దరు నేతలు ఒకే తాటిపై నడుస్తూ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి అజెండాలో భాగస్వాములవ్వడం విశేషం.
