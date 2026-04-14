AP Delimitation: ఏపీలో డీలిమిటేషన్ పై విస్తృత చర్చ.. పెరిగే స్థానాలతో ఏ రాజకీయపార్టీకి లాభిస్తాయి?

Delimitation Effect on AP : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈనెల 16 నుంచి పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించడానికి రెడీ అవుతుంది. ఈ సమావేశాల్లోనే నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో పాటు మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే బిల్లుకు ఆమోదం తెలపనుంది. డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు పెరుగుతాయి? లోక్ సభ సీట్లు ఎన్ని పెరగవచ్చు? నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయనేది ఆసక్తిరకంగా మారింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వరూపంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. 175 అసెంబ్లీ స్థానాలు 269కి పెరగబోతున్నాయి. అలాగే లోక్ సభ నియోజకవర్గాలు 25 నుంచి 38కి పెరిగనున్నాయి. . పునర్విభజన వల్ల రాష్ట్రంలో ఏకంగా 88 అసెంబ్లీ స్థానాలు పెరగడం వల్ల యువత, మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు, మహిళలకు చట్టసభల్లో మరింత ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుంది. కొత్త నాయకత్వం అభివృద్ధి చెందుతుంది. చదువుకున్న యువత రాజకీయాల్లోకి వచ్చేందుకు ఈ పరిణామం దోహదం చేస్తుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇష్టారాజ్యంగా నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించారని ఆరోపణలున్నాయి. వాటిని చక్కదిద్దేందుకు, ఓటర్ల సంఖ్య పరంగా రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కొన్ని నియోజకవర్గాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాల్ని సరిదిద్దేందుకు, కొత్త నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు, చట్టసభల్లో మహిళలు, యువత, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల ప్రాతినిధ్యం పెరిగేందుకు పునర్విభజన దోహదం చేస్తుంది. నియోజకవర్గాల పరిధి తగ్గడం వల్ల పాలనాపరంగా సౌలభ్యం ఉంటుంది. మంత్రివర్గం సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. వివిధ వర్గాల రాజకీయ ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చేందుకు పార్టీలకు వెసులుబాటు లభిస్తుంది. అందుకే రాజకీయాలకు అతీతంగా పార్టీలన్నీ పునర్విభజన నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాయి.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలు వల్ల మహిళలకు చట్టసభల్లో విశేష ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం శాసనసభలో 175 మందిలో 22 మంది మాత్రమే మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుతో మహిళలకు అధికారికంగా 33 శాతం రిజర్వేషన్ లభిస్తుంది. అంటే 88 మంది మహిళా ప్రతినిధులు
దేశవ్యాప్తంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరుగుతుందనే విషయాన్ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూటమి పక్షాల సమావేశంలో వెల్లడించారు. దీంతో దేశంలో ఉత్తరాదిన స్థానాలను పెంచుకుని, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తగ్గిస్తారనే అపోహలతో విపక్షాలు పోరాటానికి సిద్దమవుతున్నాయని సమాచారం. 2011 నాటి జనాభా లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రాల వారీగా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరుగుతుందని సంకేతాలిచ్చారు. దీంతో ఉన్న అసెంబ్లీ, లోక్ సభ స్థానాల్లో 50శాతం మేర అదనంగా పెరుగుతాయని రాజకీయ పక్షాలు భావిస్తున్నాయి.
నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెంపు కంటే ముందే మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం, డీలిమిటేషన్ చట్టాలకు సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిల్లు తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. లోక్సభలో ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటుచేసి చకచకా సీట్ల పెంపు కార్యక్రమం పూర్తిచేసి 2029 ఎన్నికల్లో అమలు చేయనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో విశేష ప్రయోజనాలున్నాయిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. జనసేన ముఖ్యనేతలతో సమావేశమైన ఆయన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. పార్టీ నాయకులు నిత్యం ప్రజలతో ఉండాలని సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని పటిష్టం చేసేందుకు నాయకులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. భవిష్యత్తులో జరిగే నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో జనసేన పార్టీనాయకులు అనుకూలంగా మలచుకునే ప్రయత్నం చేయాలన్నారు. డీ లిమిటేషన్ ప్రక్రియతో పెరిగే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో జనసేన బలపడాలనే సంకేతాలిచ్చారు.
ఏపీలో పెరగబోతున్న కొత్త అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో రాజకీయపార్టీలకు, కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతున్నాయి. మహిళా రిజర్వేషన్లతో పెరిగే స్థానాల్లోనూ మహిళలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉండబోతోంది. దీంతో రాజకీయాల్లోకి మహిళాలోకం కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశాలు వెతుక్కొస్తున్నాయి. ప్రజలతో సన్నిహిత సంబంధాలతో ఉన్న మహిళా నేతలకు మంచి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంటుందనే భరోసా లభిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెరగనున్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, లోక్ సభ నియోజవర్గాలు ఏరాజకీయ పార్టీకి వరంగా మారుతుందోననే చర్చ విస్తృతంగా సాగుతోంది.
