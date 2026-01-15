AP Employees DA Arrears: సంక్రాంతి ధమాకా..60 నెలల DA బకాయిలు విడుదల..ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో రూ.60 వేల వరకు జమ!

AP Govt Employees DA Arrears: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఇళ్లలో ఈ సంక్రాంతి కొత్త వెలుగులు నింపింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిలిచిపోయిన 60 నెలల కరువు భత్యం (DA) బకాయిలను ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఒకేసారి విడుదల చేసింది. భోగి పండుగ రోజే నగదు ఖాతాల్లో జమ కావడంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు పండుగను రెట్టింపు ఉత్సాహంతో జరుపుకొంటున్నారు.
ఎవరికి ఎంత ప్రయోజనం?
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 2.25 లక్షల మంది సీపీఎస్ (CPS) ఉద్యోగులకు, 2.70 లక్షల మంది పింఛనుదారులకు నేరుగా లబ్ధి చేకూరింది. సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు నేరుగా నగదు రూపంలో వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేశారు. ఒక్కో ఉద్యోగికి వారి అప్పటి మూలవేతనం (Basic Pay) ఆధారంగా రూ.30,000 నుండి రూ.60,000 వరకు లభించింది. అదే విధంగా రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు ఈ బకాయిలు వారి జీపీఎఫ్ (GPF) ఖాతాలకు మళ్లించారు.
బకాయిల లెక్క ఇలా..
ఈ బకాయిలు 2018, 2019 సంవత్సరాలకు సంబంధించినవిగా తెలుస్తోంది. వాటిలో 2018 కరువు భత్యం (DA) 30 నెలల బకాయిలు ఉండగా.. 2019 కరువు భత్యం 30 నెలల బకాయిలు చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బకాయిలను ప్రస్తుత జీతంపై కాకుండా, 2018-19 కాలంలో ఉన్న అప్పటి మూలవేతనంపై లెక్కించి ప్రభుత్వం చెల్లించినట్లు సమాచారం.
పోలీసులకు 'సరెండర్ లీవు' కానుక
కేవలం సాధారణ ఉద్యోగులే కాకుండా, రాష్ట్రంలోని దాదాపు 55 వేల మంది పోలీసు ఉద్యోగులకు కూడా ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. వారికి రావాల్సిన సరెండర్ లీవు బకాయిలను బుధవారం నాడే ఖాతాల్లో జమ చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవడంతో ఏపీ పోలీసు అసోసియేషన్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
గుత్తేదారులకు (Contractors) కూడా ఊరట
అభివృద్ధి పనులు చేపట్టిన గుత్తేదారులకు నాబార్డు, విదేశీ ఆర్థిక సాయం కింద రావాల్సిన రూ.1,243 కోట్ల బకాయిలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. దీనివల్ల సుమారు 10 శాతం మంది గుత్తేదారులకు తక్షణ ఆర్థిక ఊరట లభించింది.
మొత్తంగా భోగి పండుగ నాడే సుమారు రూ.1,100 కోట్లు ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి చేరడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ప్రభుత్వ సానుకూల స్పందనకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మిగిలిన పెండింగ్ సమస్యలను కూడా ప్రభుత్వం ఇదే రీతిన పరిష్కరిస్తుందని ఉద్యోగులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Also Read: Salary Hike: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..17 శాతం జీతాల పెంపునకు ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్?!..మూడేళ్ల నిరీక్షణకు తెర!
Also Read: Allu Arjun Lokesh Kanagaraj: అల్లు అర్జున్ - లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా ఫిక్స్..బాక్సాఫీసు షేక్ అయ్యే న్యూస్..అఫీషియల్ వీడియో వచ్చేసింది!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook