English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
AP High Court Jobs 2026: నెలకు రూ.1,47,760 జీతం..ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో భారీగా ఉద్యోగాలు..7వ తరగతి చదివితే చాలు!

AP High Court Jobs 2026 News: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల ఇప్పుడు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యింది. అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఏపీ హైకోర్టులో మొత్తం 300 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రణాళికను రూపొందించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 30, 2026, 01:12 PM IST

Bank Holiday: రేపు బ్యాంకు ఉందా లేదా? వచ్చే వారం వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..ఎందుకో తెలుసా?
7
Bank Holiday
Bank Holiday: రేపు బ్యాంకు ఉందా లేదా? వచ్చే వారం వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..ఎందుకో తెలుసా?
Jio Recharge Plan: రూ.44 తో జియో సిమ్‌ ఏడాదంతా యాక్టీవ్‌.. సూపర్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ట్రిక్‌!
8
Jio recharge plan 2026
Jio Recharge Plan: రూ.44 తో జియో సిమ్‌ ఏడాదంతా యాక్టీవ్‌.. సూపర్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ట్రిక్‌!
Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!
6
Rishab Shetty
Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!
Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!
5
April 1 salary changes
Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!
AP High Court Jobs 2026 News: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల ఇప్పుడు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యింది. అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఏపీ హైకోర్టులో మొత్తం 300 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఇందులో 78 అసిస్టెంట్లు, 50 డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్‌, 20 ఆఫీస్ సబార్డినేట్, 44 టైపిస్ట్ పోస్టుల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులోని వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఈ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల దరఖాస్తు చేసుకోవాలని 
నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలయ్యింది. విడుదల చేసిన ఈ 300 పోస్టులను రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు వివిధ విభాగాలను మార్చి 30 అనగా నేటి నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వీలు ఉంది. ఈ నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో పోస్టుల వారీగా ఖాళీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..

సీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫీసర్ పోస్టులు: 1
అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ పోస్టులు: 1
సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ పోస్టులు: 5
కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ పోస్టులు: 31
లైబ్రేరియన్ గ్రేడ్-II పోస్టులు: 1
అసిస్టెంట్ పోస్టులు: 78
యూడీ స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టులు: 7
ఎగ్జామినర్ పోస్టులు: 27
కాపీయిస్ట్ పోస్టులు: 34
టైపిస్ట్ పోస్టులు: 44
డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టులు: 50
ఆఫీస్ సబార్డినేట్ పోస్టులు: 20
స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టులు:1

హైకోర్టులో భర్తీకి  పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్ధులు విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్‌ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. అయితే విడుదలైన పోస్టుల నోటిఫికేషన్ అనుసరించి సంబంధిత విభాగాల్లో కనీసం 7వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ, బీటెక్‌, లా డిగ్రీ, ఎమ్మెస్సీలో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే అభ్యర్ధులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి 2026 జనవరి 1 నాటికి 18 ఏళ్ల నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. 

రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడౠ్ల్యఎస్ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, పీడౠ్ల్యబీడీ అభ్యర్థులకు పదేళ్ల వరకు వయో సడలింపు ఉండనుంది. అయితే ఇందులో కొన్ని పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులకు తప్పనిసరిగా టైపింగ్ లేదా షార్ట్‌హ్యాండ్ వంటి టెక్నికల్ అర్హతలు కూడా ఉండాలి. ఈ అర్హతలు ఉన్నవాళ్లు ఆన్‌లైన్‌లో మార్చి 30, 2026 నుంచి‌ ఏప్రిల్‌ 19, 2026వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేసిన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ రాత పరీక్ష (సీబీటీ), స్కిల్ టెస్ట్ (కొన్ని పోస్టులకు మాత్రమే) హజరవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.20,000 నుంచి అత్యధికంగా రూ.1,47,760 వరకు జీతాలను చెల్లిస్తారు.

Also Read: Bank Holiday April 2026 List: షాకింగ్ న్యూస్..ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండగే..ఎందుకంటే?

Also Read: Ball Tampering PSL: మరోసారి చెత్తబుద్ధి బయటపెట్టిన పాకిస్థాన్..నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో బాల్ ట్యాంపరింగ్..గెలుపు కోసం తప్పుడు పని!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Trending News