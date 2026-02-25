AP Politics: పొలిటికల్ గేమ్ స్టార్ట్.. వైసీపీ గూటికి వంగావీటి రాధా..?

AP Politics: కాకినాడ జిల్లా కాపు లీడర్లకు అడ్డాగా చెబుతారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాకినాడ ఏడు నియోజకవర్గాల్లో ఒక్క కాకినాడ మినహా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కాపులకే టికెట్లు దక్కాయి. చివరకు కాకినాడ ఎంపీ సీటు సైతం కాపులకే కేటాయించారు. అయినప్పటికీ.. వైసీపీకి పెద్దగా కలిసిరాలేదు. కూటమి సర్కార్ హవాలో వైసీపీ నేతల అడ్రస్లు గల్లంతయ్యాయి. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులు స్తబ్దుగా ఉన్న వైసీపీ నేతలను తిరిగి యాక్టివ్ చేసేందుకు పార్టీ హైకమాండ్ చర్యలకు దిగింది. ప్రస్తుతం ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు జిల్లాలో వైసీపీ పడరాని పాట్లు పడుతోంది. 2019 ఎన్నికల్లో వైసిపి కాపు సామాజికవర్గ అండదండలతోనే ఈ జిల్లాలో గట్టెక్కింది. 2024 లో వారంతా కూటమి వైపు మళ్లారు. దీంతో తిరిగి వారిని అక్కున చేర్చుకునే ప్రయత్నాలు చేపట్టిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
కాకినాడ జిల్లాలో కాపుల మద్దతు ఉంటే బలమైన పార్టీగా ఎదుగుతామని అన్ని పార్టీలు నమ్ముతాయి. దీంతో కాకినాడ జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడిగా కాపు సామాజికవర్గానికి చెందిన మాజీ మంత్రి దాడిశెట్టి రాజాను నియమించారు. ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మంత్రిగా పలు పదవులు అనుభవించి కాపుల రిజర్వేషన్ కోసం పోరాడిన కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభంను పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీలో నియమించారు. కాకినాడ సీటును రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చినా మిగిలిన ఆరింటిలో ఇప్పుడు కాపు సామాజిక వర్గం వారే ఇంచార్జ్లు ఆ పార్టీకి ఉన్నారు. ఇదే సమయంలో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ముఖ్యమంత్రిని దూషించిన కేసుతోపాటు పలు కేసుల్లో జైలుకి వెళ్లారు.
ఆయన ఇంటిపై టిడిపికి చెందిన కొందరు దాడి చేశారు. కాపులను తిరిగి దగ్గర చేసుకునేందుకు అంబటి రాంబాబు అరెస్టు, జైలుకు పంపడాన్ని వైసిపి ఒక ఆయుధంగా మలుచుకుంది. ఆయన రాజమండ్రి జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆయనను పరామర్శించేందుకు వచ్చిన వైసీపీ కీలక నేతలంతా తొలుత జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో కిర్లంపూడిలో ముద్రగడ పద్మనాభం నివాసానికి వెళ్లి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకుని అనంతరం జైలులో మూలాఖత్ కు వెళ్లేవారు. తద్వారా కాపు సామాజిక వర్గం వైసీపీ వెంట ఉందని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముద్రగడ పద్మనాభం పవన్ కళ్యాణ్ పై సవాల్ విసిరి ఆ సవాల్ ఓడిపోవడంతో తన పేరును పద్మనాభ రెడ్డి గా మార్చుకున్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన కాపు సామాజిక వర్గ నేతగానే వైసీపీ చెబుతోంది.
ప్రస్తుతం మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టు తమ పార్టీకి సానుభూతి అని కొందరు వైసీపీ నాయకులు ప్రకటించారు. టిడిపి ఇదే జిల్లాలో కాపులకు ప్రత్తిపాడు, పెద్దాపురం, జగ్గంపేట టిక్కెట్లు ఇవ్వడంతో వారంతా గెలిచారు. ఇక జనసేన నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు రూరల్ నుంచి కాపు నేత పంతం నానాజీ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పటికీ కాపులు తమ వెంటే ఉన్నారని టిడిపి, జనసేన చెబుతున్నాయి. అంబటి రాంబాబు వ్యవహారంతో కాపులు తమకు అండగా ఉన్నారని జిల్లా వైసీపీ నాయకులు భావిస్తున్నారు. అందుకోసమే జిల్లాకు చెందిన కాపు వైసీపీ నాయకులు అంబటిని జైల్లో కలిసి వచ్చారు. ఇదే సమయంలో తుని నియోజకవర్గం డి పోలవరంలో దివంగత నేత వంగవీటి రంగా విగ్రహవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన తనయుడు, టిడిపి నేత వంగవీటి రాధా హాజరయ్యారు.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని విగ్రహం నెలకొల్పిన వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాడిశెట్టి రాజా, వైసిపి యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి గణేష్ లకు అప్పగించారు. వారిద్దరూ కాపు నేతలే. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన వంగవీటి రాధా సభలో మాట్లాడుతూ జక్కంపూడి గణేష్, దాడిశెట్టి రాజాకు మీరంతా అండగా ఉండాలి. వారు బలంగా ఉంటేనే మీకు భవిష్యత్తులో పనులు చేస్తారు అంటూ పరోక్షంగా కాపులకు సూచించారు. దీంతో రాధా కాపులను వైసీపీకి మద్దతిమ్మన్నారు అన్న ప్రచారాన్ని ఆ పార్టీ చేసుకుంది. ఆయన మాత్రం ఇద్దరు కాపు నాయకుల పేర్లు చెప్పారు. అయినప్పటికీ మొత్తం కాపులు వైసీపీ వెంట వెళ్లాలి అంటూ రాధా పిలుపునిచ్చారని కొందరు వైసిపి నేతలు చెబుతున్నారు.
అయితే ఇదే సమయంలో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన కాపు సామాజిక వర్గ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ఆ పార్టీకి గుదిబండగా మారారు. ఆయనపై సిట్ విచారణ పూర్తి చేసి మరోసారి కోర్టులో చార్జిషీట్ వేశారు. ఆయన భార్య రోజా ను A2గా కేసులో చేర్చడంతో కాపు నేత దళిత సామాజి వర్గానికి చెందిన డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని హత్య చేశారంటూ ప్రచారం మొదలైంది. అంబటి రాంబాబు ఎపిసోడ్ తో పార్టీకి ఇమేజ్ వస్తుందని భావించినా తాజాగా సిట్ నివేదిక, ఎమ్మెల్సీ భార్యను A2గా చేర్చడంతో మరింత డ్యామేజ్ అయిందని ఆ పార్టీ సీనియర్లు వాపోతున్నారు. అనుకున్నది ఒకటైతే జరిగింది మరొకటి అంటూ నిరాశలో పడ్డారు.
మొత్తంమీద అంబటి రాంబాబు వ్యవహారం, వంగవీటి రాధా చేసిన ప్రసంగంతో కాపులు వైసిపి కి అండగా ఉంటారు అనుకుంటే తొలుత ఎస్టీ సర్టిఫికెట్ తో గుర్తింపు , అనంతరం కోర్టు తీర్పుతో కాపునేతగా ముద్రపడి హత్యకేసులో ఇరుక్కున్న అనంత బాబుతో డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరిగిందని ఆ పార్టీ నాయకులు అంగీకరిస్తున్నారు. ఆయనకు మద్దతిస్తే ఎస్సి, ఎస్ టి వర్గాలు దూరం అవుతాయన్న ఆందోళన ఆ పార్టీ అగ్ర నాయకులలో వ్యక్తం అవుతునట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ఏ అస్త్రాన్ని తెరపైకి తేవాలా అన్న ఆలోచన వైసీపీలో మొదలైంది.