English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • AP Social Media Ban: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సోషల్ మీడియాపై నిషేధం..కేవలం వారికే మాత్రమే..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం!

AP Social Media Ban: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సోషల్ మీడియాపై నిషేధం..కేవలం వారికే మాత్రమే..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం!

Social Media Ban For Under 13 In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని చిన్న పిల్లలు (13 ఏళ్ల లోపు వారు) సోషల్ మీడియా వాడకంపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఏపీలో సోషల్ మీడియా వినియోగంపై బ్యాన్ విధించనుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 6, 2026, 02:47 PM IST

Trending Photos

Megha Shukla: హోలీ విషేస్ చెప్పి .. గ్లామర్ ట్రీట్ తో చెమటలు పట్టిస్తున్న మేఘా శుక్లా.. పిక్స్ వైరల్..
5
Holi 2026
Megha Shukla: హోలీ విషేస్ చెప్పి .. గ్లామర్ ట్రీట్ తో చెమటలు పట్టిస్తున్న మేఘా శుక్లా.. పిక్స్ వైరల్..
Varalaxmi Sarathkumar: మీ చెల్లినీ ఏమన్నా చేయాలని మీకు అనిపిస్తుందా? మీ నిక్కర్లు బయటకి కనపడితే తప్పు లేదు.. వరలక్ష్మి బోల్డ్ కామెంట్స్..!
5
Varalaxmi Sarathkumar
Varalaxmi Sarathkumar: మీ చెల్లినీ ఏమన్నా చేయాలని మీకు అనిపిస్తుందా? మీ నిక్కర్లు బయటకి కనపడితే తప్పు లేదు.. వరలక్ష్మి బోల్డ్ కామెంట్స్..!
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
8
Neeraj Chopra
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
Mirnalini Ravi Photos: రీల్స్ చేస్తూ ఓవర్ నైట్‌లో హీరోయిన్ అయ్యింది..అప్పట్లో నవ్విన జనమే..నేడు సెల్ఫీలు అడుగుతున్నారు!
6
Mirnalini Ravi
Mirnalini Ravi Photos: రీల్స్ చేస్తూ ఓవర్ నైట్‌లో హీరోయిన్ అయ్యింది..అప్పట్లో నవ్విన జనమే..నేడు సెల్ఫీలు అడుగుతున్నారు!
AP Social Media Ban: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సోషల్ మీడియాపై నిషేధం..కేవలం వారికే మాత్రమే..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం!

Social Media Ban For Under 13 In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని చిన్న పిల్లలు (13 ఏళ్ల లోపు వారు) సోషల్ మీడియా వాడకంపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఏపీలో సోషల్ మీడియా వినియోగంపై బ్యాన్ విధించనుంది. అందుకు సంబంధించిన నిబంధనల ప్రక్రియను రాబోయో 90 రోజుల్లో ఖరారు చేస్తామని అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దీంతో పాటు 13 నుంచి 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సంబంధించి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ తరం డిజిటల్ యుగంలో చిన్న పిల్లలు కూడా మొబైల్ ఫోన్లు వినియోగిస్తూ సోషల్ మీడియాకు బానిసలవుతున్నారు. ఇలాంటి తీరుపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది. సోషల్ మీడియా వినియోగం వల్ల 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యం, భవిష్యత్తును ప్రభావం ఉంటుందని అభిప్రాయపడింది.

ఇదే విషయమై కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా తాజాగా 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వినియోగంపై నిషేధాన్ని విధించింది. ఇప్పుడు అదే బాటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియాలో నిషేధాన్ని విధిస్తూ కీలక ప్రకటన చేసింది. రాబోయే 90 రోజుల్లో విధివిధానాలను ఖరారు చేసి మళ్లీ అసెంబ్లీలో ప్రస్తావిస్తానని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. 

అయితే ఇదే అంశంపై టీడీపీ ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఇప్పటికే లోక్‌సభలో (పార్లమెంటు) ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. చిన్న పిల్లల్లో పెరుగుతున్న ఇంటర్నెట్ వ్యసనాన్ని అరికట్టడానికి జాతీయ స్థాయిలో చట్టం రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

పిల్లలకు సోషల్ మీడియా నిషేధానికి కారణాలు..
చిన్న వయస్సులోనే పిల్లలు సోషల్ మీడియాకు అలవాటు పడడం వల్ల వారిలో ఏకాగ్రత తగ్గడమే కాకుండా డిప్రెషన్, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు వారి చదువు మందగిస్తుంది. గంటల తరబడి సోషల్ మీడియా వినియోగం వల్ల చదువుపై దృష్టి తగ్గి..ఇతర కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరిగి పిల్లలు తప్పుదోవ పడుతున్నారని పలువురు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

అలాగే సోషల్ మీడియాలో నియంత్రణ లేని కంటెంట్ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల పిల్లలకు ఏది మంచి..ఏది చెడు అనే ఆలోచించే తత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు. తల్లిదండ్రుల భయాన్ని వీడుతున్నారు. దీంతో  పిల్లలు హింసాత్మక కంటెంట్‌ బారిన పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే తెలియని వ్యక్తుల పరిచయాలు, సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడి డబ్బు కోల్పోయిన సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. దీంతో సోషల్ మీడియా వల్ల వారి భద్రత ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉంది. 

ఈ నిర్ణయంతో పిల్లల్లో సోషల్ మీడియా వ్యసనాన్ని అరికట్టి.. తద్వారా వారిని తిరిగి ఆటపాటలు, పుస్తక పఠనం వైపు ఆలోచన మళ్లించేలా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రణాళికలను రచిస్తోంది. త్వరలోనే దీనిపై విద్యావేత్తలు, మానసిక నిపుణులతో చర్చించి సీఎం సహా అధికారులు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Social Media Ban: కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..పిల్లలపై సోషల్ మీడియాలో నిషేధం..అసెంబ్లీలో ప్రకటన!

Also Read: IND Vs ENG Match Turning Moment: ఇంగ్లాండ్‌తో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కీలక మలుపు..ఈ మూడు జరగకపోయి ఉంటే టీమ్ఇండియా ఓడిపోయేది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

AP Social Media BanSocial media ban for kids under 13 APMobile addiction in school childrenCM Chandrababu Social Media BanCyber safety for minors in Andhra Pradesh

Trending News