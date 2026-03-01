English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • AP SSC Digital Automation: పదో తరగతి పరీక్షల్లో డిజిటల్ విప్లవం.. ఆటోమేషన్ పద్ధతిలో ఇన్విజిలేటర్ల నియామకం!

AP SSC Digital Automation: పదో తరగతి పరీక్షల్లో డిజిటల్ విప్లవం.. ఆటోమేషన్ పద్ధతిలో ఇన్విజిలేటర్ల నియామకం!

AP SSC Digital Automation 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణలో విద్యాశాఖ సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పరీక్షల ప్రక్రియలో అత్యంత పారదర్శకతను పెంచేందుకు, పేపర్ లీకేజీలను అరికట్టేందుకు ఈ ఏడాది 'డిజిటల్ ఆటోమేషన్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 1, 2026, 05:19 PM IST

Trending Photos

Dhan Shakti Rajyog 2026: శక్తివంతమైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిపై కాసుల వర్షం కురిపించబోతున్న కుజుడు!
5
Astrology Telugu
Dhan Shakti Rajyog 2026: శక్తివంతమైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిపై కాసుల వర్షం కురిపించబోతున్న కుజుడు!
Renu Desai: ఒక్క రాత్రికి నీ రేటెంతా అని అడుగుతున్నారు.. ట్రోలర్స్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్‌..!
5
Renu Desai About Trolls
Renu Desai: ఒక్క రాత్రికి నీ రేటెంతా అని అడుగుతున్నారు.. ట్రోలర్స్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్‌..!
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
5
Dubai war news
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Holiday Tomorrow India
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
AP SSC Digital Automation: పదో తరగతి పరీక్షల్లో డిజిటల్ విప్లవం.. ఆటోమేషన్ పద్ధతిలో ఇన్విజిలేటర్ల నియామకం!

AP SSC Digital Automation 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణలో విద్యాశాఖ సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పరీక్షల ప్రక్రియలో అత్యంత పారదర్శకతను పెంచేందుకు, పేపర్ లీకేజీలను అరికట్టేందుకు ఈ ఏడాది 'డిజిటల్ ఆటోమేషన్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మార్చి 16, 2026 నుండి ప్రారంభం కానున్న పదో తరగతి పరీక్షల కోసం విద్యాశాఖ పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు అధికారుల కేటాయింపులో మానవ ప్రమేయం లేకుండా సాఫ్ట్‌వేర్ ఆధారిత ఆటోమేషన్ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది.

డిజిటల్ కేటాయింపులు 
చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు, డిపార్ట్‌మెంటల్ అధికారులు (DO), ఇన్విజిలేటర్ల నియామకాలను కంప్యూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా యాదృచ్ఛికంగా చేపట్టింది. ఎంపికైన అధికారుల నియామక ఉత్తర్వులను నేరుగా వారి వ్యక్తిగత ఈ-మెయిల్స్‌కు పంపారు. ఒకసారి విధులకు ఎంపికైన వారు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరికీ మినహాయింపు ఉండదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

ఆటోమేషన్ విధానం వల్ల కొందరు ఉపాధ్యాయులకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా విధులు పడ్డాయి. ఉదాహరణకు పొదిలి ఉపాధ్యాయులకు గిద్దలూరులో విధులు కేటాయించడంతో సర్దుబాటు కోసం వారు డీఈవో (DEO) కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు.

వీరికి మినహాయింపు..
మానవీయ కోణంలో పరీక్షల పవిత్రతను కాపాడే ఉద్దేశంతో విద్యాశాఖ కింది వారికి విధుల నుండి మినహాయింపు ఇచ్చింది. కుటుంబ, వ్యక్తిగత కారణాలు.. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు.. పదో తరగతి పరీక్ష రాస్తున్న పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు (ఉపాధ్యాయులు).. గతంలో మాల్‌ప్రాక్టీస్‌కు పాల్పడిన వారు లేదా క్రమశిక్షణ చర్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు.. ప్రైవేట్ ట్యూషన్లు చెబుతున్న వారికి మినహాయింపులు ఇచ్చారు.

ఆరోగ్య కారణాలు..
వీటితో పాటు క్యాన్సర్, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ, కిడ్నీ మార్పిడి, మేజర్ న్యూరోసర్జరీ చేయించుకున్న వారు.. టీబీ (TB), వెన్నెముక సమస్యలు.. 70-90 శాతం వినికిడి లోపం.. 75 శాతం వైకల్యం ఉన్న పిల్లలు లేదా మానసిక వైకల్యం ఉన్న స్పౌజ్ (భార్య/భర్త) కలిగిన వారికి కూడా ఈ డ్యూటీ నుంచి మినహాయింపుని ఇచ్చారు. ఇక్కడ పేర్కొన్న మినహాయింపు పరిధిలోకి వచ్చేవారు పొరపాటున విధులకు ఎంపికైతే, తగిన వైద్య ధృవీకరణ పత్రాలతో డీఈవోను కలిసి మినహాయింపు పొందవచ్చు.

పేపర్ లీకేజీలకు కళ్లెం పడుతుందా?
డిజిటల్ ఆటోమేషన్ వల్ల ఏ అధికారి ఏ సెంటర్‌కు వెళ్తారో చివరి నిమిషం వరకు తెలియదు. దీనివల్ల స్థానిక ప్రభావం తగ్గి, పారదర్శకత పెరుగుతుందని విద్యాశాఖ భావిస్తోంది. అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ప్రతి మండలానికి ఇద్దరు అధికారులను రిజర్వ్‌లో ఉంచారు.

Also Read: Burj Khalifa Drone Attack: దుబాయ్ బుర్జ్ ఖలీఫాపై డ్రోన్ దాడి? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియో..వాస్తవం ఏంటి?

Also Read: Karachi Protest: ఖమేనీ మరణంతో రగులుతున్న పాకిస్థాన్.. అమెరికా కాన్సులేట్‌పై దాడి..20 మందికి పైగా దుర్మరణం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

AP SSC Exams 2026AP SSC Digital automation Process 202610th Class Exams 2026Andhra PradeshAP 10th class Exams 2026

Trending News