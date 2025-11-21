YS Sharmila: అరటి రైతులపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆవేదన.. చంద్రబాబుపై తీవ్ర ఆగ్రహం

Banana Farmers: ప్రజా సమస్యలపై ఏపీ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తాజాగా ఏపీలో అరటి రైతుల సమస్యలపై స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అరటి రైతులది అరణ్య రోదన అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సిరులు కురిపించే పంట నేడు రైతన్న కంట కన్నీరు తెప్పిస్తోందని వాపోయారు. అన్నదాతను అరటి పంట ముంచుతుంటే, రైతన్నల ఆక్రందన కూటమి ప్రభుత్వానికి పట్టకపోవడం సిగ్గుచేటు అని చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్పై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
టన్నుకు రూ.28 వేల నుంచి రూ.వెయ్యికి పడిపోతే.. రైతులు దుర్భర పరిస్థితి ఎదుర్కొంటుంటే, ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం ఉన్నట్లా ? లేనట్లా? చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్పై వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. 'ఉద్యానవన శాఖ పని చేస్తోందా..? మొద్దు నిద్ర పోతుందా? ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన అరటి గెలలను పశువులకు మేతగా పడేస్తుంటే ఇక రాష్ట్రంలో ఎక్కడుంది రైతు సంక్షేమం?' అని వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడికి రూ.వేలల్లో ఆదాయమైతే రైతు సుభిక్షంగా ఎలా ఉంటాడు? ప్రశ్నించారు. అరటికి కిలో ధర ఒక్క రూపాయి పెట్టే కూటమి ప్రభుత్వం రైతన్నకు చేసింది దగానే అని ప్రకటించారు.
అరటి రైతుల బాధలు వినాలని చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్కు వైఎస్ షర్మిల సూచించారు. అరటి ధరల పతనంపై సమీక్ష చేయాలని సూచించారు. గల్ఫ్, యూరప్ దేశాలకు ఎందుకు ఎగుమతులు తగ్గాయో పరిశీలించి తక్షణం ఎగుమతులు ప్రారంభించాలని చంద్రబాబుకు వైఎస్ షర్మిల చెప్పారు. రైతుకు టన్నుకు కనీసం రూ.25 వేలు గిట్టుబాటు ధర దక్కేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.
