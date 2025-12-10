Chandrababu Gift: ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఏమిటో తెలుసా?

Power Charges: ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే పనిలో నిమగ్నమైన ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సీఎం చంద్రబాబు ఏపీ ప్రజలకు మరో వరం ప్రకటించారు. గత ప్రభుత్వంలో అడ్డగోలుగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన చంద్రబాబు ప్రస్తుతం విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గిస్తామని ప్రకటించారు. విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను మరింత తగ్గిస్తామని తెలిపారు.
అమరావతిలో బుధవారం మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్ఓడీల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేసి కీలక ప్రసంగం చేశారు. పీపీఏలను రద్దు చేసి గత ప్రభుత్వం రూ.9 వేల కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో బహిరంగ మార్కెట్లో యూనిట్ విద్యుత్ను రూ.5.19 చొప్పున కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు దానిని రూ.4.92కు తగ్గించాం' అని వివరించారు. 'మొత్తంగా రూ.9 వేల కోట్ల మేర విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచుకోవడానికి ఈఆర్సీ అనుమతి ఇచ్చింది..అయినా ప్రజలపై భారం పడకూడదని నిర్ణయించాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచం.. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. ఐదేళ్లల్లో విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను యూనిట్కు రూ.4కు తగ్గించేలా కృషి చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అందరం కలిసి సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ హిట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఒక్క పెన్షన్లలోనే ఇప్పటివరకు రూ. 50 వేల కోట్లకు పైగా పేదలకు పంపిణీ చేసినట్లు వెల్లడించారు.
'ఏపీ బ్రాండ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్. గత పాలకులతో ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఏపీ బ్రాండ్ తిరిగి తీసుకురాగలిగాం. విశాఖ సదస్సులో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మన యువతకు ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఐపీబీలు పెట్టుకుని పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలుపుతున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. మొదటి త్రైమాసికంలో 12.02 శాతం వృద్ధి రేటు, రెండో త్రైమాసికంలో 11.28 శాతం వృద్ధి నమోదైంది' అని వెల్లడించారు.
8.70 శాతం జాతీయ సగటు కంటే ఎక్కువ ప్రగతి సాధించగలిగినట్లు సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్ కాలానికి 17.11 శాతం వృద్ధిరేటు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఏపీ అభివృద్ధి గురించి పార్లమెంటులో చెప్పే స్థాయిలో మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నామని చెప్పారు. నీటి భద్రత విషయంలో ముందుచూపుతో పని చేశామని.. సాగు నీటి ప్రాజెక్టుల్లో 944 టీఎంసీల నిల్వ చేసుకున్నట్లు వివరించారు.
'ఉన్నతాధికారులంతా శాస్త్రీయంగా ఆలోచన చేసి అభివృద్ధికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాలి. రాష్ట్రాన్ని జోన్లుగా, రీజియన్లుగా, కారిడార్లుగా, క్లస్టర్లుగా, హబ్లుగా విభజించుకుని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించాం. అన్ని శాఖలు, అన్ని ప్రభుత్వ సేవల్లో ప్రజల్లో సంతృప్త స్థాయిని నమోదు చేస్తున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు ప్రజలతో చక్కగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. టీటీడీ పనితీరు మెరుగవుతోందని.. కానీ దేవదాయ శాఖ పని తీరు మెరుగుపడడం లేదు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని.. జనవరి 15 నాటికి అన్ని సేవలూ ఆన్లైన్ పరిస్థితి రావాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
