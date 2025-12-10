English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Chandrababu Gift: ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఏమిటో తెలుసా?

Chandrababu Gift: ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఏమిటో తెలుసా?

Chandrababu Announces Gift We May Not Increase Power Charges: అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వరుసగా ఎన్నికల హామీలు అమలుచేసే పనిలో పడగా.. ఇప్పటికే పలు హామీలు నెరవేర్చగా తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరో వరం ప్రకటించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!
7
EPFO interest rate hike
EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!
Most Popular MBA Courses: MBA ఎంబీఏ తర్వాత ఈ 5 కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి.. మీ లైఫ్ కచ్చితంగా సెటిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్..!!
7
MBA Courses
Most Popular MBA Courses: MBA ఎంబీఏ తర్వాత ఈ 5 కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి.. మీ లైఫ్ కచ్చితంగా సెటిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్..!!
Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.!..
7
Payal Rajput
Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.!..
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
6
New Year 2026 celebrations
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
Chandrababu Gift: ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఏమిటో తెలుసా?

Power Charges: ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే పనిలో నిమగ్నమైన ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సీఎం చంద్రబాబు ఏపీ ప్రజలకు మరో వరం ప్రకటించారు. గత ప్రభుత్వంలో అడ్డగోలుగా విద్యుత్‌ ఛార్జీలు పెంచారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన చంద్రబాబు ప్రస్తుతం విద్యుత్‌ ఛార్జీలను తగ్గిస్తామని ప్రకటించారు. విద్యుత్‌ కొనుగోలు ధరను మరింత తగ్గిస్తామని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కేసీఆర్‌ పాలనపై ఆర్‌బీఐ మాజీ చైర్మన్‌ ప్రశంసలు

అమరావతిలో బుధవారం మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్ఓడీల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేసి కీలక ప్రసంగం చేశారు. పీపీఏలను రద్దు చేసి గత ప్రభుత్వం రూ.9 వేల కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో బహిరంగ మార్కెట్‌లో యూనిట్ విద్యుత్‌ను రూ.5.19 చొప్పున కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు దానిని రూ.4.92కు తగ్గించాం' అని వివరించారు. 'మొత్తంగా రూ.9 వేల కోట్ల మేర విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచుకోవడానికి ఈఆర్సీ అనుమతి ఇచ్చింది..అయినా ప్రజలపై భారం పడకూడదని నిర్ణయించాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచం.. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. ఐదేళ్లల్లో విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను యూనిట్‌కు రూ.4కు తగ్గించేలా కృషి చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అందరం కలిసి సూపర్ సిక్స్‌ను సూపర్ హిట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఒక్క పెన్షన్లలోనే ఇప్పటివరకు రూ. 50 వేల కోట్లకు పైగా పేదలకు పంపిణీ చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

'ఏపీ బ్రాండ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్. గత పాలకులతో ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఏపీ బ్రాండ్ తిరిగి తీసుకురాగలిగాం. విశాఖ సదస్సులో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మన యువతకు ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఐపీబీలు పెట్టుకుని పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలుపుతున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. మొదటి త్రైమాసికంలో 12.02 శాతం వృద్ధి రేటు, రెండో త్రైమాసికంలో 11.28 శాతం వృద్ధి నమోదైంది' అని వెల్లడించారు.

Also Read: Railway Good News: భక్తులకు రైల్వే గుడ్‌న్యూస్‌.. తిరుపతి - షిర్డీ మధ్య కొత్త రైలు ప్రారంభం

8.70 శాతం జాతీయ సగటు కంటే ఎక్కువ ప్రగతి సాధించగలిగినట్లు సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్ కాలానికి 17.11 శాతం వృద్ధిరేటు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఏపీ అభివృద్ధి గురించి పార్లమెంటులో చెప్పే స్థాయిలో మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నామని చెప్పారు. నీటి భద్రత విషయంలో ముందుచూపుతో పని చేశామని.. సాగు నీటి ప్రాజెక్టుల్లో 944 టీఎంసీల నిల్వ చేసుకున్నట్లు వివరించారు.

'ఉన్నతాధికారులంతా శాస్త్రీయంగా ఆలోచన చేసి అభివృద్ధికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాలి. రాష్ట్రాన్ని జోన్లుగా, రీజియన్లుగా, కారిడార్లుగా, క్లస్టర్లుగా, హబ్‌లుగా విభజించుకుని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించాం. అన్ని శాఖలు, అన్ని ప్రభుత్వ సేవల్లో ప్రజల్లో సంతృప్త స్థాయిని నమోదు చేస్తున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు ప్రజలతో చక్కగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. టీటీడీ పనితీరు మెరుగవుతోందని.. కానీ దేవదాయ శాఖ పని తీరు మెరుగుపడడం లేదు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని.. జనవరి 15 నాటికి అన్ని సేవలూ ఆన్‌లైన్‌ పరిస్థితి రావాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandrababuAmaravatipower chargesPower PurchaseElectricity charges

Trending News