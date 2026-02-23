English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Krishna River Boating: కృష్ణా నదిలో అక్రమ పడవ ప్రయాణం..?

Krishna River Boating: కృష్ణా నదిలో అక్రమ పడవ ప్రయాణం..?

Krishna River Boating: దిన దిన గండం నూరెళ్ల ఆయుష్షుగా ఉంది ఈ లంక గ్రామాల పరిస్థితి. సరైన రవాణా సదుపాయం లేక పడవలను ఆశ్రయిస్తున్నారు అక్కడ గ్రామస్తులు. అయితే పడవ ప్రయాణంలో ప్రయాణికల భద్రతను పడవ యాజమానులు పట్టించుకోవడ లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు పడవ యజమానులు  సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకొంటున్నారో లేదో  చూడాల్సిన అధికారులు ఈ వ్యవహారంలో నిర్లిప్తతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 02:45 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
5
Gold rates today
Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Gold prices today
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..?
5
Vijay Rashmika Education
Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..?
Krishna River Boating: కృష్ణా నదిలో అక్రమ పడవ ప్రయాణం..?

Dangerous River Boating: కృష్ణా నదిపై పడవ ప్రయాణం క్షణక్షణం భయం భయంగా మారుతోందని ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పడవ యజమానులు నిబంధనలను పాటించడం లేదని మండిపడుతున్నారు. అధికారులు అవినీతికి పాల్పడటంతో పవడ నిర్వాహకులు ప్రయాణికుల భద్రతను గాలికి వదిలేశారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం ముత్యాల గ్రామాన్ని, గుంటూరు జిల్లాలోని పలు గ్రామాలకు మధ్యలో కృష్ణానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

నిత్యం వందలాదిమంది గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు..ఎన్టీఆర్ జిల్లా నుంచి గుంటూరు జిల్లాకు ప్రయాణికులు  పడవ ప్రయాణం చేస్తారు. ఈ పడవ ప్రయాణం ప్రమాద భరితంగా మారిందని ప్రయాణికులే భయాందోళన వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. పడవ యజమానులు లైసెన్సు తీసుకోకుండా అక్రమంగా పడవలు నడుపుతున్నారని, పరిరక్షించవలసిన కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంత నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు లక్షలాది రూపాయలు మామూలు తీసుకొని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివేస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. 

ఏదైనా పడవకు ప్రమాదం జరిగితే ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది. గతంలో కృష్ణానది ఇబ్రహీంపట్నం వద్ద పడవ తిరగబడి 32 మంది మరణించారు. ఇటువంటి సంఘటన జరుగుతున్నప్పటికీ అధికారులు మామూళ్ల మత్తులో నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదం జరిగే కారణాలు లేకపోలేదు. ఇప్పటికైనా నీటిపారుదల అధికారులు, కృష్ణానది ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకొని అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించే పడవలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాదు అన్ని పడవల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే నీటిలో మునిగిపోకుండా ఉండాల్సిన లైఫ్ జాకెట్లు కూడా ఉండటం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి. ఏదైనా జరగరాని సంఘటన జరిగితే ఎవరు బాధ్యులు అని ప్రయాణికలు వాపోతున్నారు. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

River BoatingKrishna River BoatingDangerous Boating in Krishna RiverBoating on Krishna RiverAP

Trending News