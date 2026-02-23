Krishna River Boating: కృష్ణా నదిలో అక్రమ పడవ ప్రయాణం..?

Dangerous River Boating: కృష్ణా నదిపై పడవ ప్రయాణం క్షణక్షణం భయం భయంగా మారుతోందని ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పడవ యజమానులు నిబంధనలను పాటించడం లేదని మండిపడుతున్నారు. అధికారులు అవినీతికి పాల్పడటంతో పవడ నిర్వాహకులు ప్రయాణికుల భద్రతను గాలికి వదిలేశారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం ముత్యాల గ్రామాన్ని, గుంటూరు జిల్లాలోని పలు గ్రామాలకు మధ్యలో కృష్ణానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.
నిత్యం వందలాదిమంది గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు..ఎన్టీఆర్ జిల్లా నుంచి గుంటూరు జిల్లాకు ప్రయాణికులు పడవ ప్రయాణం చేస్తారు. ఈ పడవ ప్రయాణం ప్రమాద భరితంగా మారిందని ప్రయాణికులే భయాందోళన వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. పడవ యజమానులు లైసెన్సు తీసుకోకుండా అక్రమంగా పడవలు నడుపుతున్నారని, పరిరక్షించవలసిన కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంత నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు లక్షలాది రూపాయలు మామూలు తీసుకొని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివేస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ఏదైనా పడవకు ప్రమాదం జరిగితే ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది. గతంలో కృష్ణానది ఇబ్రహీంపట్నం వద్ద పడవ తిరగబడి 32 మంది మరణించారు. ఇటువంటి సంఘటన జరుగుతున్నప్పటికీ అధికారులు మామూళ్ల మత్తులో నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదం జరిగే కారణాలు లేకపోలేదు. ఇప్పటికైనా నీటిపారుదల అధికారులు, కృష్ణానది ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకొని అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించే పడవలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాదు అన్ని పడవల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే నీటిలో మునిగిపోకుండా ఉండాల్సిన లైఫ్ జాకెట్లు కూడా ఉండటం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి. ఏదైనా జరగరాని సంఘటన జరిగితే ఎవరు బాధ్యులు అని ప్రయాణికలు వాపోతున్నారు.
